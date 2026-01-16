Recenzje Wichrowe wzgórza (in)S & (tagra)M

Recenzja filmu
Wichrowe wzgórza (2026)

Wichrowe wzgórza (2026)
Emerald Fennell
Margot Robbie
Jacob Elordi

(in)S & (tagra)M

Zamiast ponurych szarości pierwowzoru – spektakl jaskrawych opozycji. Zamiast zakurzonej lektury obowiązkowej – S&M w wersji z Instagrama. Niestety: zamiast porywającego arcydzieła albo chociaż
jpopielecki
Filmweb A. Gortych Spółka komandytowa
(in)S &amp; (tagra)M
"Wichrowe wzgórza" to film, który chce być albo znienawidzony, albo pokochany. Reżyserka Emerald Fennell już w pierwszej scenie demonstracyjnie seksualizuje trupa i robi nieprzyzwoite gesty, a potem regularnie flirtuje z poetyką szmiry i celuje w skandal. Zacznijmy od tego, że tytułową XIX-wieczną posiadłość z klasycznej powieści Emily Brontë manifestacyjnie wykafelkowano tu na czarno i biało, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, na przekór historycznej wiarygodności czy wyobrażeniom pokoleń czytelników. Zabytek przykryty błyszczącą ceramiką to w sumie idealna metafora całego filmu. Zamiast ponurych szarości pierwowzoru – spektakl jaskrawych opozycji. Zamiast zakurzonej lektury obowiązkowej – S&M w wersji z Instagrama. Niestety: zamiast porywającego arcydzieła albo chociaż spektakularnej szmiry – tylko ciekawa porażka.


W tym sensie Fennell gładko wpisuje się w burzliwą tradycję ekranizowania książki Emily Brontë. "Wichrowe wzgórza" (1992) z Ralphem Fiennesem i Juliette Binoche były tak wierne literze oryginału, że reżyser Peter Kosminsky musiał robić niefortunny speed-run przez fabułę. Kiedy Sinead O’Connor w roli Brontë-narratorki przechadzała się tam po zamglonych pagórkach, uprzedzając, że "to nie jest opowieść do śmiechu", niechcący podpowiadała nam złośliwą ripostę, że sorry, ale jednak w tym wydaniu trochę jest. Andrea Arnold wybrała odwrotną strategię: w swoich "Wichrowych wzgórzach" (2011) wzmocniła motyw Innego i wyrzuciła wszystko (sic) inne. Ale kiedy przyszło jej odegrać nuty romantyczne, nie pasowały one do drastycznie uziemionej tonacji. W efekcie film rozpadał się na dwie połowy: udaną i nieudaną. A to tylko pierwsze z brzegu przykłady niespełnionych ekranizacji. 


Problemem dla adaptatorów jest chyba to, że choć Brontë snuje w swojej książce gotycki romans, robi to z dystansu, w zapośredniczeniu nie-do-końca-wiarygodnych narratorów, z perspektywy osób trzecich, w narracyjnym "szerokim kadrze" dwóch pokoleń. W rezultacie zamiast love story czytamy raczej rozlewającą się w czasie historię okropnych osób robiących sobie okropne rzeczy, ponury spektakl ludzkich marionetek na sznurkach historii i społeczeństwa. Zaryzykowałbym tezę, że domaga się to ekranizacji bliższej "Faworycie" Lanthimosa niż którejkolwiek z filmowych wersji "Dumy i uprzedzenia". To chyba nie przypadek, że ze wszystkich reżyserów świata akurat Luis Buñuel też nakręcił swoją wersję, zatytułowaną "Wzgórza wichrów" (1954). Fennell jednak podgrzewa, zamiast wychładzać. Z powieści Brontë wyciąga właśnie romans i zamiast oddalać obiektyw, opowiada w świadomie histerycznym, sensualnym zbliżeniu.

W wersji Fennell "Wichrowe wzgórza" to zatem opowieść typu "piękna ona i przystojny on, dzieliło ich wszystko". Ona to Catherine Earnshaw (Margot Robbie), rozpieszczona córka podupadającego szlachcica. On – przygarnięty przez jej ojca znajda Heathcliff (Jacob Elordi), towarzysz dziecięcych zabaw Catherine i parobek na dworze Earnshawów. W powietrzu wisi miłość i seks, spojrzenia się krzyżują, hormony buzują, ciała parują. Ale gorset ekonomii i etykiety gniecie niemiłosiernie. Klasowa dysproporcja skazuje bohaterów na niespełnienie i cierpienie.


Gorset też nadaje się na metaforę całego filmu. W jednej ze scen Catherine prosi o zaciśnięcie sukni do bólu, a my oglądamy to w wielkim, perwersyjnym zbliżeniu. Jej przekomarzanki z Heathcliffem nabierają z czasem sadomasochistycznego wymiaru. Przypominają erotyczną grę we władzę i kontrolę, cykl wzajemnego kuszenia, podniecania i powściągania. Fennell gra w tę samą grę z widzem, bo choć z lubością ślizga się obiektywem po spoconych ciałach bohaterów, nakręciła erotyk bez ani jednej nagiej piersi czy pośladka. W zamian radośnie mnoży kolejne kosmate konotacje: ręka taplająca się w rozbitym glucie jajka, ślimak zostawiający ścieżkę śluzu na szybie, palec wetknięty do rybiej gęby w galarecie. Catherine, Heathcliffowi – i samej Fennell – po prostu Wszystko Się Kojarzy. 

Niestety: jak na film, który tak ostentacyjnie stara się podniecać i szokować, "Wichrowe Wzgórza" mają zaskakująco stępione pazurki. Powtórzę: seks jest tu przykryty rumieńcem ironicznego dystansu i sugestywnych skojarzeń, które świadczą raczej o pensjonarskiej pruderii niż o prawdziwym wyuzdaniu. Scenografia i kostiumy idą w popartowy przesyt à la David LaChapelle albo Damien Hirst (jest nawet owieczka w formalinie) – ale przy okazji odgradzają nas zasłoną blichtru od nagich emocji. A wszędobylskie anachronizmy – twarze aktorów, które ewidentnie "widziały iPhone’a" czy piosenki Charli XCX na soundtracku – tylko dokładają się do tego efektu. 


Fennell próbuje chyba wymyślić na nowo klasyczny hollywoodzki spektakl, uaktualnić rozmach "Przeminęło z wiatrem" pod kątem wrażliwości współczesnego widza. Stąd plakat stylizowany na klasyk Victora Fleminga, stąd ujęcia typu "Elordi na koniu na tle płonącego nieba". Ale reżyserka tylko produkuje sztuczność, której nie miało w swoich czasach "Przeminęło z wiatrem". W 1939 roku malowane tła i makiety budynków były kinowym stylem zero, hollywoodzkim chlebem powszednim. Powtórzone 87 lat później są już tylko cytatem, jawnie i dumnie sztucznym. Płaskim – i gładkim, jak defaultowy filtr na Instagramie. Tymczasem prawdziwe ostre krawędzie książki Brontë zostały skutecznie spiłowane. 
  
Niech będzie: Margot Robbie jako humorzasta lalka Barbie i Jacob Elordi jako byroniczny Ken są tu całkiem wdzięczni. Zwłaszcza Elordi, który w brytyjskim akcencie wreszcie odnajduje to, czego brakowało mu, kiedy grał innego byronicznego Kena w serialu "Euforia". A jednak ten Heathcliff jest w dwójnasób wybielony – zarówno dosłownie, jak i metaforycznie. W książce Brontë niejasne pochodzenie bohatera pracowało na jego status outsidera, wyrzutka, "Cygana"; Elordi jest białym Australijczykiem. Powieściowy Heathcliff był Obcy przez wielkie "O"; Elordi ma złoty ząb i kolczyk. Jakby tego było mało, Fennell otacza go postaciami pochodzenia wietnamskiego (Hong Chau jako Nelly) i pakistańskiego (Shazad Latif jako Linton), zupełnie ignorując rasowe napięcie na linii Heathcliff-świat, tak ważne w pierwowzorze. A to wciąż nie wszystko. W filmie Fennell ów rzekomo lucyferyczny, mroczny Heathcliff, zanim wywrze swoją okrutną zemstę, najpierw grzecznie… pyta o consent.   


Dlatego trudno nie spytać, dlaczego Fennell zekranizowała akurat "Wichrowe wzgórza", skoro "Wichrowe wzgórza" zdają się niezbyt ją interesować. W którejś ze scen Isabella (Alison Oliver), jedna z niewielu postaci, na które jest tu ciekawy pomysł, z egzaltacją opowiada komuś "Romeo i Julię" Szekspira. Pomyślałem sobie wtedy, czy Fennell nie wolałaby czasem sama opowiedzieć tej historii. Szekspirowski dramat byłby przecież dużo bardziej podatny na postmodernistyczne, teledyskowe podkręcenie. Sęk w tym, że zrobił to już raz Baz Luhrmann, ewidentnie duchowy tata filmu Fennell (duchową mamą jest Sofia Coppola z czasów "Marii Antoniny"). 

Ale hej, jeśli reżyserka chciała sprawdzić, jak wiele trzeba wyjąć z "Wichrowych wzgórz", żeby zmieściły się w rolce na Instagramie, to poniekąd odniosła sukces. I jasne: gdyby nowe "Wichrowe wzgórza" były zwyczajnie dobre, nie miałoby większego znaczenia, czy są również wierne. Jak wiadomo, dobre adaptacje często powstają na grobie oryginału. Ale czasem trup to tylko trup – nawet jeśli ma erekcję.
1 10
Moja ocena:
5
jpopielecki
Jakub Popielecki
Rocznik 1985, absolwent filmoznawstwa UAM. Dziennikarz portalu Filmweb. Publikował lub publikuje również m.in. w "Przekroju", "Ekranach" i "Dwutygodniku". Współorganizował trzy edycje Festiwalu... przejdź do profilu
Czy uznajesz tę recenzję za pomocną?

Wichrowe wzgórza  (2026)

 Wichrowe wzgórza

Wichrowe wzgórza  (1992)

 Wichrowe wzgórza

Wichrowe wzgórza  (2011)

 Wichrowe wzgórza

Wichrowe wzgórza  (2009)

 Wichrowe wzgórza

Najnowsze recenzje

Samotnik (2026)
Samotnik 2026

Kryptonim: Statham

Marcin_P
Marcin Pietrzyk
Wichrowe wzgórza (2026)
Wichrowe wzgórza 2026

(in)S & (tagra)M

jpopielecki
Jakub Popielecki
Ołowiane dzieci (2026)
Ołowiane dzieci 2026

Prawda to metal

bartosz_czartoryski
Bartosz Czartoryski
W ukryciu (2025)
W ukryciu 2025

Seks, kłamstwa i kasety wideo

AdamKrukkk
Adam Kruk
Dobry chłopiec (2025)
Dobry chłopiec 2025

Więzy rodzinne

MaciejSatora
Maciej Satora