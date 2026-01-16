Najpierw uwierz. Potem zaboli. „Marty Supreme” jako film o iluzji zwycięstwa

"Marty Supreme" zaczyna się jak obietnica. Nie głośna, nie nachalna - raczej cicha sugestia, że oto patrzymy na narodziny kogoś wyjątkowego. Josh Safdie doskonale wie, że widz musi najpierw