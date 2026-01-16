Najpierw uwierz. Potem zaboli. „Marty Supreme” jako film o iluzji zwycięstwa

Nowy Jork, lata 50. Marty Mauser (Timothee Chalamet) odkrywa w tenisie stołowym coś więcej niż sport. Odkrywa możliwość - wyjścia z anonimowości, nadania sobie znaczenia, wyrwania się z przeciętności. Ping-pong staje się dla niego językiem ambicji i obsesji zarazem. Film prowadzi Marty’ego (Chalamet) przez kolejne etapy kariery, coraz większe sale, coraz poważniejszych rywali. Z zewnątrz wygląda to jak klasyczna droga w górę. Od środka - jak narastające napięcie, które nie znajduje ujścia. Safdie konsekwentnie pozwala widzowi wierzyć, że to wszystko do czegoś prowadzi. Marty (Chalamet) nie jest geniuszem ani romantycznym marzycielem. Jest kimś znacznie bliższym - chłopakiem, który panicznie boi się, że jeśli nie będzie najlepszy, to nie będzie nikim. Timothée Chalamet buduje tę postać z nerwów, nadwrażliwości i ciągłej potrzeby potwierdzania własnej wartości.
To bohater, który mówi szybko, myśli chaotycznie i gra jeszcze szybciej - jakby każda chwila ciszy groziła rozpadem. Chalamet nie próbuje wzbudzać sympatii. Pozwala Marty’emu być trudnym, czasem nieznośnym, ale zawsze prawdziwym. I właśnie dlatego tak łatwo wpaść w jego tok myślenia. W pewnym momencie zaczynamy mu kibicować nie dlatego, że ma rację - tylko dlatego, że chcemy, żeby miał rację. Josh Safdie reżyseruje "Marty Supreme" z precyzją iluzjonisty. Kamera trzyma się blisko bohatera, rytm scen jest nerwowy, ale w pełni kontrolowany. Montaż - którego Safdie jest współautorem - nie przyspiesza wydarzeń dla efektu. On buduje wrażenie nieuchronności, krok po kroku.
Muzyka i dźwięk nie podpowiadają widzowi emocji wprost. Raczej sugerują, że nawet w chwilach sukcesu coś pozostaje nie na swoim miejscu. Film już wtedy zaczyna szeptać: to jeszcze nie to. Wyjazd do Japonii i pojedynek z Endō (Koto Kawaguchi) to emocjonalne centrum filmu. To tu "Marty Supreme" robi coś najbardziej podstępnego - daje bohaterowi zwycięstwo. Marty (Chalamet) wygrywa. Pokonuje rywala, który zdaje się ucieleśnieniem mistrzostwa i dyscypliny. Przez chwilę naprawdę można uwierzyć, że cały ten bieg miał sens. Ale Safdie nie celebruje tej wygranej. Nie zamienia jej w punkt kulminacyjny. Zostawia ją niemal pustą. Marty (Timothee Chalamet) udowodnił sobie, że potrafi - i właśnie wtedy okazuje się, że to za mało. To zwycięstwo nie czyni go mistrzem. Nie zamyka drogi. Nie przynosi ulgi. Japonia obnaża największe kłamstwo ambicji: że gdzieś istnieje punkt, po którego przekroczeniu wszystko się uspokaja.
Od tego momentu Marty (Chalamet) już nie biegnie po zwycięstwo - biegnie tylko z rozpędu, którego sam nie umie zatrzymać. Postaci drugoplanowe nie są ani wsparciem, ani przeszkodą. Są lustrem. Każda z nich odbija inny możliwy wariant Marty’ego - tego, kim mógłby się stać albo kim już się staje. Ten świat nie nagradza i nie karze. On po prostu patrzy, a to bywa najokrutniejsze. Finałowa scena z dzieckiem nie jest katharsis w klasycznym sensie. Marty (Chalamet) nie przegrywa i nie wygrywa. On odpuszcza. Po całym maratonie, po Japonii, po Endō (Kawaguchi), po wszystkich dowodach, które miał dostarczyć samemu sobie, po raz pierwszy nie musi niczego udowadniać.
Timothée Chalamet gra ten moment niemal bez środków. To nie jest wielkie pęknięcie - raczej ciche osunięcie się ciężaru, który bohater nosił przez cały film. I właśnie w tej ciszy "Marty Supreme" uderza najmocniej. "Marty Supreme" to film o tym, że najgroźniejsze zwycięstwa to te, które niczego nie kończą. O ambicji, która potrafi dać sens - ale tylko na chwilę. I o dojrzewaniu, które polega nie na zdobywaniu kolejnych tytułów, lecz na zrozumieniu, kiedy można zejść z boiska.
Ocena: 9/10 Jeśli przy kolejnym seansie ta iluzja zwycięstwa znów zadziała - a finał znów złamie głos - 10/10 będzie tylko formalnością.