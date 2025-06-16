Recenzja filmu Wypadek fortepianowy (2025) Wypadek fortepianowy (2025) Quentin Dupieux Adèle Exarchopoulos Jérôme Commandeur

Mocna zawodniczka

Dupieux nawet na autopilocie okazuje się ciekawszy od wielu innych współczesnych komediantów. Moralna pokraczność wciąż bawi i drapie w gardło zarazem.