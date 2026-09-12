Matka-jatka

Czy ktoś pamięta jeszcze o przygotowywanej przez Marvela nowej wersji kultowego "Blade’a"? Na pewno pamięta wybrany na następcę Wesley’a SnipesaMahershala Ali, który przez rok, by wcielić się w wiecznego łowcę, rozwijał tężyznę fizyczną i trenował sztuki walki. Z filmu nic nie wyszło – zamiast stać się popkulturowym fenomenem, projekt dołączył do wstydliwej klasyki dzieł nigdy niepowstałych. A jednak determinacja dwukrotnego laureata Oscara nie poszła na marne – Ali poznał wówczas mającego odpowiadać za reżyserię Bassama Tariqa, a gdy projekt ostatecznie trafił do kosza, panowie postanowili połączyć siły w "Your Mother Your Mother Your Mother". Tu wreszcie wypracowane w pocie czoła muskuły miały szansę wycisnąć z porażki – przynajmniej umiarkowany – sukces. Bo choć aktorsko-reżyserski duet nie dołączył do lukratywnego uniwersum, Ali udowodnił, że sprawdza się w kinie akcji, Tariq zaś, że jest niezwykle uzdolnionym autorem, którego kolejne przedsięwzięcia należy uważnie śledzić.
To jego druga fabuła po świetnym "Mogul Mowgli" z Rizem Ahmedem – brytyjskim gwiazdorem, z którym Tariqa łączy pakistańskie pochodzenie, a ostatnio również napisany przez aktora kapitalny miniserial "Bait", którego pierwszą połowę wyreżyserował. Komediowa produkcja, której początkiem jest casting nowego Bonda, podśmiechuje się z obyczajów wyznawców Mahometa, ale życzliwie, walcząc ze stereotypami na ich temat. Wydaje się, że "Your Mother Your Mother Your Mother" stawia sobie podobny cel, ale realizuje go w sposób mogący budzić więcej wątpliwości. Przede wszystkim punktem wyjścia do oswajania zachodnich społeczeństw z islamem jest tu nie śmiech (humor jest obecny, ale głębiej ukryty i ciemniejszy), tylko przemoc – stąd nie zdziwią mnie głosy o umacnianiu najgorszych klisz o muzułmanach. Wydaje się jednak, że film nie tyle chce je powielać, co raczej się nimi zabawić – w celu stworzenia prawdziwie spektakularnego kina akcji (w którym przemoc dawno przecież została oswojona i znormalizowana). A także dostarczenia widowiska, z którego bije pewien naddatek estetyczny i autorskie piętno – trochę jak we wczesnych filmach braci Safdie czy późnych Lynne Ramsay.
Już w pierwszej scenie widzimy granego przez Aliego Latifa mordującego skinheada, a właściwie zacierającego ślady po egzekucji, która została naszym oczom oszczędzona. Prolog prawie jak z "Leona zawodowca" przerywa telefon – hitman dowiaduje się, że jego żona właśnie zmarła, osierocając trójkę dzieci, w tym niemowlaka. Akcja szybko skręca więc w stronę thrillera tacierzyńskiego: Latif ogarnąć musi dwójkę dorastających dzieci – kilkuletniego Quadira (Jahleel Kamara) i buntującą się nastolatkę Fatihę (Adia) – oraz wyżywić pozbawionego pokarmu matki brzdąca. Problem w tym, że maluch nie chce pić kupnego mleka, misją Latifa staje się więc odtąd zdobywanie pokarmu młodych matek, co z kolei kieruje film w stronę opowieści niemal wampirycznej – tyle że czerwień krwi zastępuje tu biel mleka. Determinacja w ich zdobyciu pozostaje jednak podobna, a i krew powróci, by polać się strumieniami.
Przeszłość Latifa nie pozwoli bowiem tak łatwo o sobie zapomnieć. Uwikłany we wcześniejsze "krucjaty" z krezusem Malikiem (Laith Nakli), dostaje zlecenie chronić jego krewniaka imieniem Hatty (Abubakr Ali), którego dawniej uczył Koranu. Dziś młodzieniec dość daleko odszedł od duchowych wskazówek nauczyciela, rozkręcając pornobiznes w wersji halal (sic!), co bardziej niż jego rodzinę rozwściecza pastora Hwana (John Cho). Weteran wojenny, obecnie samozwańczy guru założonego przez siebie uzbrojonego po zęby ewangelikańskiego kościoła, namiętnie zwalcza pornografię (czy dodałem już, że akcja dzieje się w Teksasie ery Trumpa?), przejmując kolejne stripkluby i zamieniając je w kaplice. Jak widzimy, wszystko tu, podane w wersji hard lub sacro, miesza się jak w kotle, wektory wartości szaleją, wydarzyć się może cokolwiek – rozmach i odwaga filmu, który obrazić może wielu, jakoś imponuje. Tariq jest reżyserem jadącym po bandzie – ma wizję i nie zawaha się rzucić ją na ekran w celu zapewnienia krwawej jatki i pysznej zabawy.
Dodajmy, że wizja ta urzeczywistniona jest na najwyższym poziomie. Od stylowych zdjęć Katelin Arizmendi (w tym roku w konkursie głównym Camerimage), przez muzykę amerykańskiej grupy Son Lux, wcześniej odpowiedzialnej choćby za ścieżkę do "Wszystko wszędzie naraz", po samo opracowanie typograficzne napisów końcowych – wszystko zrealizowane jest tu po mistrzowsku. Jednocześnie jednak widz może napotkać pewne słabości narracyjnie: trudno chociażby zrozumieć, dlaczego Latif zawsze wybiera najtrudniejsze sposoby rozwiązywania prozaicznych problemów (choćby pozyskania mleka) i dlaczego w ogóle – mimo jego świetnej stylówy na skrzyżowaniu Beduina i samuraja – mielibyśmy kibicować mu w niektórych działaniach. Niełatwo też pojąć mi było mechanizmy prawa "łaski" – nie tylko organizujące w dużej mierze dynamikę scen walki (i ich zawieszenia), ale i będące głównym motywem duchowym mocującego się z religią filmu.
Komu należy wybaczyć, a kogo pomścić? Kiedy być miłościwym jak bóg, a kiedy jak bóg srogim? Być może moja wiedza z zakresu teologii jest niewystarczająca, by odpowiedzieć na te pytania, może jednak to Tariq niezbyt jasno komunikuje swe przesłanie – bardzo ambiwalentne, a nawet jakoś schizofreniczne (tak jak życie w USA?). Z jednej strony czytelna jest tu krytyka radykalizacji (w każdej formie – nieważne, czy na sztandarze widnieje "Jihad" czy "Jesus"), właściwej coraz bardziej spolaryzowanej i zmilitaryzowanej Ameryce. Z drugiej, mimo całej swojej brutalności, to film afirmujący bardzo amerykańskie wartości, takie jak rodzina i wspólnota, nade wszystko zaś wiara. Ostatecznie bowiem "Your Mother Your Mother Your Mother" dowodzi potężnej siły modlitwy, w czym być może odnajdą się wyznawcy różnych religii – a może i ci, którzy życzenia kierują do mocy mniej określonych?