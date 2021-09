We władzy ojca

Amka Films Productions

RSI-Radiotelevisione Svizzera

Pepito Produzioni

Rai Cinema

Amka Films Productions

RSI-Radiotelevisione Svizzera

Pepito Produzioni

Rai Cinema

Twórczość braci D'Innocenzo , rocznik 88’, to w ostatnich latach jedna z największych sensacji w panoramie współczesnego włoskiego kina. Pochodząca z rzymskich peryferii para bliźniaków samouków dała poznać się festiwalowej publiczności już za sprawą debiutu (" La terra dell'abbastanza "), ale to właśnie nagrodzone na zeszłorocznym Berlinale " Złe baśnie " pozwoliły im wypłynąć na szersze wody. Jak wytłumaczyć sukces Damiana Fabia ? Czym charakteryzuje się tworzony przez nich filmowy mikrokosmos?Do świata tytułowych baśni – jak na dobre baśnie zresztą przystało – wprowadza nas tajemniczy narrator. Jego opowieść opiera się na znalezionym pamiętniku młodej dziewczyny. Już na samym początku nie mamy pewności, czy warto mu wierzyć – sam sugeruje bowiem, że historia jest inspirowana zarówno prawdą, jak i fikcją. Niemniej jego poetycki głos okaże się cennym kontrapunktem dla groteskowych obrazów i sekwencji, jakie przyjdzie nam w trakcie seansu oglądać. Zapnijcie pasy.W " Złych baśniach " przyglądamy się przede wszystkim dwóm światom: dzieci i dorosłych. Rodzinnym stadom, które pasą się leniwie na zalanych słońcem przedmieściach, przewodzą sfrustrowane samce alfa. "Ukochane pociechy" to dla nich problematyczny bibelot, który jakoś trzeba utrzymać, mało tego – trzeba też je jakoś wychować. "Edukacji sentymentalnej" od początku przewodzi tutaj absurd. Dzieci chłoną niczym gąbka groteskowe zachowania dorosłych i w jeszcze bardziej zakrzywionym zwierciadle próbują je bezmyślnie odtwarzać w swojej codzienności. Wulgarnych ojców, często bezrobotnych, stać jedynie na przemoc, a najmłodsi są dla nich – dosłownie i w przenośni – workiem treningowym. Matek w tym świecie właściwie nie ma, a jeśli się pojawiają, to jako bierne obserwatorki wydarzeń. Niewypowiedziany konflikt pokoleniowy wisi w powietrzu.Bracia D'Innocenzo ze skrawków tworzą nader kompaktową, polifoniczną opowieść, nad którą unosi się zadowolony duch takich mistrzów kina, jak: Pier Paolo Pasolini Todd Solondz czy Abel Ferrara . Parafrazując słynny tytuł filmu Sorrentina , świat przedstawiony w " Złych baśniach " to świat "wielkiej brzydoty". Brzydoty wewnętrznej, która znajduje swoje upostaciowienie w koszmarnej zewnętrzności – jedno karmi się dialektycznie drugim. Atrakcyjna jest tutaj niewątpliwie forma, w jaką bracia opakowali tę historię – w tym familijnym thrillerze, któremu nie brakuje zacnych pokładów czarnego humoru, karty odsłania się powoli i nic nie ostrzega przed nagłym zwrotem akcji czy bardziej dosadną sceną. D'Innocenzo doskonale panują nad żywiołem słowa i obrazu, inteligentnie wodząc nas za nos.Choć akcja " Złych baśni " rozgrywa się na rzymskich przedmieściach, a starsi bohaterowie zasuwają żwawo w dialekcie romanesco, warto zauważyć, że jest to nader uniwersalna opowieść o ludzkim nieszczęściu i samotności. Włoska krytyka upatruje w artystycznych poszukiwaniach braci D'Innocenzo materiału na trylogię o rodzinie i współczesnym kryzysie męskości. " Złe baśnie " stanowiłyby jej środkowe ogniwo, a pokazany na tegorocznym festiwalu w Wenecji film " America Latina " dopełniałby całości. I choć stylistycznie poszczególne części owej trylogii różniłyby się od siebie – debiut charakteryzował się wyraźnym (neo)realistycznym zacięciem, który bliźniacy porzucili na rzecz form bardziej konceptualnych i surrealistycznych (czy wręcz schizofrenicznych jak w " America Latina ") – to łączy je wspólny mianownik w postaci nieuchronnej katastrofy, jaka na nas – ludzi współczesnych, konsumpcyjnie przeżartych i zażartych – zdaje się czekać.