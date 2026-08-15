Recenzja filmu Zapomniana wyspa (2026) Zapomniana wyspa (2026) Joel Crawford Januel Mercado Liza Soberano H.E.R.

Tiktokowa wyspa

Film Joela Crawforda i Januela Mercado ogląda się jak rolki z TikToka: kolejne sceny pompują dopaminę kolorami i dynamicznym montażem, gra muzyka, rzucamy żarcik – i pyk, trzy minuty później