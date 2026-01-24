Recenzje Zaproszenie Jak dobrze mieć sąsiada!

Recenzja filmu
Zaproszenie (2026)

Zaproszenie (2026)
Olivia Wilde

Jak dobrze mieć sąsiada!

Świetnie rozpisane dialogi budują napięcie i stopniowo odsłaniają przed nami kolejne warstwy lęków oraz pragnień bohaterów. Struktura opowieści zasadza się przede wszystkim na żonglowaniu
Luluonthebridge
Filmweb A. Gortych Spółka komandytowa
Jak dobrze mieć sąsiada!
Nie ma lepszego sposobu na wiwisekcję natury związku niż interakcja z inną parą. Szczególnie jeśli wydarza się ona w środku kryzysu, w sytuacji, kiedy emocje balansują na ostrzu noża i każdy szczegół może doprowadzić do ich eskalacji w kierunku, z którego nie będzie już odwrotu. Od kultowego "Kto się boi Virginii Woolf?" (1966) Mike’a Nicholsa przez "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" (2016) Paolo Genovesego po włoskie "Sentimental" (2020) Cesca Gaya – którego "Zaproszenie" jest następną po włoskiej, szwajcarskiej czy czeskiej adaptacją – kolejni twórcy przyglądają się dynamikom relacji, próbując odpowiedzieć na pytanie, ile w nas szczerości, ile masek i czy Oscar Wilde rzeczywiście miał rację, twierdząc, że małżeństwo niszczy miłość?


Akcja filmu rozgrywa się w mieszkaniu Angeli (Olivia Wilde) i Joego (Seth Rogen), dobrze sytuowanego małżeństwa z pokaźnym stażem, stereotypowo przekładającym się na słabnące umiejętności komunikacyjne i umacniające się wzajemne pretensje oraz problemy łóżkowe. On, nauczyciel i niespełniony muzyk, to typowy frustrat nielubiący niczego i nikogo, ze sobą na czele. Ona, "uwięziona" w roli żony i matki, pragnie tylko jednego – bycia dostrzeżoną i docenioną. Trybiki ich związkowej machiny już dawno straciły swój poślizg i jeszcze zanim rozlegnie się dźwięk dzwonka zapowiadający przybycie gości, doświadczamy namiastki ich codzienności, bardziej smutnej niż zabawnej.

Tymczasem goście, sąsiedzi mieszkający piętro wyżej – psychoterapeutka Piña (Penélope Cruz) i emerytowany strażak Hawk (Edward Norton) – wydają się przeciwieństwem gospodarzy imprezy: pełni pasji, namiętności, idealni, z energią, którą chciałoby się ukraść i zatrzymać na zawsze. Ale przecież "co chatka, to zagadka". Może dłuższy staż związku i obrączki ich także rozłożyłby na łopatki? Każdy z bohaterów tego spotkania ma inną motywację i wyobrażenie, zarówno w kwestii jego przebiegu, jak i siebie nawzajem. Jedyną pewną jest tu bogate życie seksualne naszej "power couple", rozpalające ciekawość w Angeli i irytację w jej mężu, nieśpiącego po nocach ze względu na dochodzące z góry odgłosy. Od przypalonego sufletu przez zachwyty Hawka nad dekoratorskim gustem Angeli po wychodzącego z cynicznej skorupki Joego – będziemy obserwować wybuchową mieszankę tłumionych pragnień oraz rodzącej się odwagi do zmian. 


Po fiasku poprzedniego filmu "Nie martw się, kochanie" (2022), Olivia Wilde wraca do reżyserskiej sprawności i poziomu swojego debiutu, czyli świetnej, celnej i świeżej "Szkoły melanżu" (2019). Aktorsko również mamy do czynienia z imponującym popisem. Wilde świetnie odnajduje się w roli odmiennej od swojej osobowości – lekko zahukanej pani domu, mającej niekiedy problemy z formułowaniem zdań, tłumaczącej się z życia, ciągle poszukującej walidacji oraz okazji do przełamania rutyny, a być może katalizatora do podjęcia odkładanej od dawna decyzji. To właśnie ona i Seth Rogen są sercem opowieści i tworzą jeden z najlepszych filmowych duetów (a w zasadzie antyduetów) ostatnich lat. Penélope Cruz i Edward Norton grają zaś najlepsze drugie skrzypce, jakie można sobie wyobrazić. To w końcu jeden z tych tytułów, który nie zadziałałby bez dobrej obsady i energii między aktorami.

 
Drugim filarem filmu jest scenariusz. Za adaptację tekstu Cesca Gaya odpowiedzialni są Will McCormack, laureat Oscara za krótkometrażową animację "If Anything Happens I Love You" (2020), oraz Rashida Jones – kobieta orkiestra, m.in. aktorka, scenarzystka i producentka. Świetnie rozpisane dialogi budują napięcie i stopniowo odsłaniają przed nami kolejne warstwy lęków oraz pragnień bohaterów. Struktura opowieści zasadza się przede wszystkim na żonglowaniu atmosferą spotkania – nerwowość i poirytowanie, jakie znamy z rodzinnych imprez, mieszają się z narastającą ciekawością, wzajemnym oswajaniem swoich demonów, a finalnie z autentycznym słuchaniem i nastawieniem na rozwiązanie problemów. Wszystko to zaś podlane jest wybornym, błyskotliwym humorem. Nieco uwiera jedynie pierwsza połowa filmu – "gra wstępna", która jest zdecydowanie zbyt długa, a przez to miejscami traci swoją gęstość. 


Mimo licznych plusów nowemu filmowi Wilde brakuje allenowskiej lekkości i puent oraz nieco bardziej pogłębionej analizy problemów małżeńskich. Finalnie nie mówi nam wiele więcej niż "Sezony" Michała Grzybowskiego (2024), które co prawda mają inny punkt wyjścia, koncepcję i dynamikę, za to wnikliwiej przyglądają się konfliktowi swoich bohaterów. "Zaproszenie" wypada również dość bezpiecznie na tle odpiętych wrotek Kristoffera Borgliego w jego najnowszym filmie "Drama" (2026), poruszającym tematy bardziej nieoczywiste i świeże niż perypetie kolejnego znudzone sobą związku z długoletnim stażem. Amerykańska wersja "Sentimental" pozostaje jednak błyskotliwą propozycją na mapie letniego repertuaru kinowego oraz zaspokaja apetyt na dobrą komedię obyczajową, wynikający z deficytu tego typu pozycji na przestrzeni ostatnich lat. Stanowi także dosyć uniwersalną opowieść o tym, co dzieje się, kiedy zjada nas rutyna, niespełnione marzenia i gorycz – i przestajemy dostrzegać siebie nawzajem. 
1 10
Moja ocena:
7
Luluonthebridge
Agnieszka Pilacińska
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