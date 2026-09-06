Recenzja filmu Zobaczysz wszystko (2026) Zobaczysz wszystko (2026) Nathan Fielder Lance Oppenheim Nathan Fielder Elizabeth Holmes

Polewacz polany

Fielder i Oppenheim wybierają idealną linijkę dialogu na wprowadzenie nas w sytuację, a potem w otwierającej sekwencji montażowej zgrabnie wyliczają fakty o Holmes. Dalej zaś wdzięcznie kierują