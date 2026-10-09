Recenzja filmu Zwierzęta (2026) Zwierzęta (2026) Ben Affleck Ben Affleck Kerry Washington

Zzzoo

Czuć w "Zwierzętach" zmęczenie, brak wiary w powodzenie projektu, z którego para uszła jeszcze zanim padł pierwszy klaps. Trudno ukryć nawet przed sprzyjającą publicznością brak emocjonalnego