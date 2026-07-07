Nostalgia pod czarną banderą

Piraci od zawsze byli symbolem wolności. Nic więc dziwnego, że motyw morskich awanturników regularnie powraca w popkulturze, raz romantyzowany, innym razem brutalnie odzierany z mitów. W ostatnich dniach ponownie dała o sobie znać piracka gorączka. Edward Kenway raz jeszcze wypływa na szerokie wody w "Assassin's Creed Black Flag Resynced". Pytanie tylko, czy legenda rzeczywiście przetrwała próbę czasu, czy może nostalgia po raz kolejny okaże się silniejsza od rzeczywistości?
"Assassin's Creed IV: Black Flag" z 2013 roku albo się kochało, albo nienawidziło. Historia Edwarda Kenwaya była jednocześnie prequelem "Assassin's Creed III" i rozwinięciem współczesnego wątku serii: pozwalała lepiej zrozumieć dzieje rodu Kenwayów, od Haythama po Ratohnhaké:tona. Pod względem fabularnym "Resynced" nie pozostaje jednak w stu procentach wierny oryginałowi.
Ubisoft
Największą zmianą okazuje się całkowite usunięcie współczesnego wątku, który w oryginalnym "Assassin's Creed IV: Black Flag" nadawał historii gamingowy sznyt. Animus nadal jest obecny, lecz sprowadzono go wyłącznie do roli menu, wprowadzonego przy okazji premiery "Assassin's Creed Shadows". Przypomina ono interfejs charakterystyczny dla produkcji z elementami sieciowymi, nagradzający graczy za kolejne postępy, przez co całość sprawia jeszcze większe wrażenie produktu marketingowego. Na początku rozgrywki pojawia się wprawdzie wątek Mrocznego Animusa, ale później praktycznie zanika i przez większość kampanii nie zostaje w żaden widoczny sposób rozwinięty. Twórcy rozbudowali historię o dodatkowe wątki poboczne, misje morskie oraz postacie drugoplanowe, między innymi nowych oficerów Kawki. Szkoda tylko, że zamiast tego nie poświęcono więcej czasu ekranowego autentycznym postaciom historycznym, które towarzyszyły Edwardowi podczas jego pirackiej kariery.
Zmiany w "Assassin's Creed Black Flag Resynced" najbardziej widać w warstwie wizualnej. Produkcja została pozbawiona charakterystycznego ziarna i cukierkowej kolorystyki. Zamiast tego całość stonowano i odświeżono z myślą o rozdzielczości 4K, a lokacje przemodelowano. Karaiby zyskały nowe życie, stając się większe nie tylko wszerz i wzdłuż, lecz także w głąb. Twórcy odświeżyli świat w taki sposób, że momentami wygląda dokładnie tak, jak zapamiętaliśmy go po latach — niekoniecznie takim, jakim był naprawdę, lecz takim, jakim stworzyła w naszej głowie nostalgia.
Nowe tekstury postaci wypadają już bardziej nierówno. Część bohaterów drugoplanowych rzeczywiście zyskała na odświeżonym wyglądzie, ale Edward Kenway balansuje gdzieś na granicy udanego liftingu. Z jednej strony w jego oczach lepiej widać rysy i ekspresję Matta Ryana, który ponownie użyczył mu głosu i wizerunku. Z drugiej – usta oraz szczęka bohatera momentami wyglądają tak, jakby zapożyczono je od Zaca Efrona po jego słynnym "upadku". Pozostaje więc uznać, że to po prostu opuchlizna po kolejnej bójce w tawernie.
Ubisoft
Skoro płynnie przeszliśmy do tematu walki, warto wspomnieć o zmianach w samym systemie starć, który wyraźnie dostosowano do współczesnych standardów. Produkcja nadal stawia na broń białą oraz umiejętne parowanie ciosów, a odpowiednio wyprowadzona kontra może zakończyć się efektownym finisherem. Do dyspozycji Edwarda oddano także linkę, pozwalającą szybko przyciągać przeciwników. Arsenał uzupełniają broń palna, ukryte ostrza i gadżety znane fanom serii. Kenway może łączyć kolejne ataki w płynne kombinacje, dzięki czemu nawet zwykłe potyczki mają więcej tempa i widowiskowości.
Większość misji pozostawia jednak graczowi sporą swobodę działania. Przemoc nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego odpowiednio rozmieszczona roślinność oraz rozbudowane mechaniki skradania pozwalają eliminować przeciwników po cichu, dokładnie tak, jak przystało na członka Bractwa Asasynów. Usprawniono także parkour, aby uniknąć irytujących skoków w bok, które potrafiły doprowadzić do szału w pierwszych odsłonach serii.
W trakcie eksploracji Karaibów prędzej czy później przyjdzie nam wziąć udział w bitwach morskich, dlatego Kawkę trzeba nieustannie ulepszać, jeśli nie chcecie kląć pod nosem jak piraci po kolejnym zatopieniu przez własne, niezbyt rozsądne decyzje. Gorzej wypada jednak zdobywanie fortów: poziom trudności bywa tu mocno nierówny. Zdarzało się, że twierdze w najniebezpieczniejszych regionach przejmowałam łatwiej niż te oznaczone jako średnio wymagające. Choć względem oryginału prezentują się znacznie okazalej, to nadal pozostają miejscami dość pustymi i pozbawionymi większej liczby sekretów czy skarbów.
Ubisoft
Twórcy nie zapomnieli również o warstwie dźwiękowej. Anglojęzyczne szanty ponownie grają tu pierwsze skrzypce i po raz kolejny udowadniają, że są jednym z najmocniejszych elementów "Black Flag". Najbardziej charakterystyczne motywy przewodnie towarzyszące rozgrywce pojawiają się jednak nieco rzadziej, przez co momentami brakowało mi kompozycji, które w oryginale budowały tożsamość tej odsłony.
Pewne zastrzeżenia mam również do dubbingu. Szczególnie słychać to w przypadku Edwarda Kenwaya, bo różnica między kwestiami nagranymi w 2013 roku a tymi dogranymi na potrzeby "Resynced" jest wyraźnie słyszalna. Odniosłam wrażenie, jakby Matt Ryan momentami nieco wyszedł z roli. I jeszcze jedno pytanie: czy Mary Read zawsze brzmiała trochę jak Philomena Cunk? Jeśli wcześniej tego nie słyszeliście, to teraz już raczej nie będziecie potrafili tego "odsłyszeć".
Po zakończeniu głównego wątku czekają jeszcze dziesiątki godzin dodatkowej rozgrywki. Rozbudowa bazy na Wielkiej Inagui, dekorowanie rezydencji, zadania poboczne, kontrakty na zabójstwa, misje morskie czy zarządzanie flotą to tylko część atrakcji. Do tego dochodzi eksploracja Karaibów, polowania i poszukiwanie kolejnych sekretów. O ile można narzekać na wygląd Animusa, o tyle sama gra aż prosi się o prawdziwe sieciowe życie po zakończeniu kampanii. Ubisoft, jeśli to czytacie, dajcie nam coś na wzór "GTA Online", bo potencjał tego świata jest ogromny.
Ubisoft
Żeby jednak nie było zbyt kolorowo, "Resynced" nie trafił na rynek w pełni dopracowany. Przed premierą zdarzały się błędy, które momentami trudno było zignorować. Na morzu statki potrafiły latać w powietrzu i wykonywać widowiskowe koziołki, przy atakach z ukrytym ostrzem zdarzało mi się przeciąć przez tekstury statku i wpaść do wody, kamera potrafiła zgłupieć podczas finisherów, a parkour wciąż bywał kapryśny, nawet po włączeniu opcji zaawansowanego wspinania. Są to jednak problemy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną wyeliminowane w kolejnych aktualizacjach. Przynajmniej mam taką nadzieję.
Dla jednych "Black Flag" to najlepszy "Assassin's Creed" w historii, dla innych najlepsza gra piracka, jaka kiedykolwiek powstała. "Resynced" jest próbą odświeżenia produkcji, którą ząb czasu zdążył już nieco nadgryźć. Jako wieloletnia fanka serii nigdy nie stawiałam historii Edwarda Kenwaya na szczycie swoich ulubionych odsłon. Trylogia Ezio Auditore przez lata pozostawała dla mnie niedościgniona, dlatego początkowo uważałam powrót na Karaiby za zbyt wczesny i zupełnie niepotrzebny. Szybko okazało się jednak, że trzynaście lat wystarczyło, by spojrzeć na tę przygodę zupełnie inaczej — zapomnieć część fabularnych niuansów i z przyjemnością ponownie wejść na pokład Kawki.
Największym zaskoczeniem było dla mnie to, że ta historia wciągnęła mnie znacznie mocniej niż za pierwszym razem. Czasami potrzeba po prostu odpowiedniego momentu, żeby docenić grę, która wcześniej nie potrafiła do nas przemówić. Po około pięćdziesięciu godzinach rozgrywki "Resynced" zyskało w moich oczach. W końcu stało się dla mnie nie tylko świetną grą piracką, lecz także naprawdę dobrym "Assassin's Creed", z którym najpewniej spędzę całe lato, mozolnie złocąc kolejne punkty na mapie.