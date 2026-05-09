Sztuka wojny

Cnotliwy ten, który cierpliwość swą na siłę przekuwa. A jeśli przypadkiem zastanawiacie się, czy to cytat z Konfucjusza czy może mistrza Yody – niepotrzebnie, bo wymyśliłem to przed momentem. Ale serial "Awatar: Ostatni władca wiatru" ma to do siebie, że w trakcie oglądania faktycznie czasem przyjdzie się człowiekowi zadumać nad tymi wszystkimi rozbłyskami z komputera, które powinny być poprzedzone ostrzeżeniem o epilepsji. Główny bohater, Aang (Gordon Cormier), przy całej swojej inherentnej dobroci, nadal nie potrafi bowiem pojąć podstawowych założeń roli Awatara i wierzy, że najlepszą obroną jest atak. Może to i skuteczne, ale prowadzi prosto na tamtejszą Ciemną Stronę Mocy, jednocześnie blokując dalsze postępy. Bo każda z magicznych umiejętności, pozwalających opanować Aangowi sztukę kompleksowego posługiwania się kolejnymi żywiołami, wymaga zupełnie odmiennego podejścia, do którego jedynym kluczem jest poznanie, zgłębienie i praktykowanie filozofii z nim związanej.
Stąd kluczowe w tym sezonie będzie dla chłopaka zrozumienie tego, jak myślą i żyją inni magowie, zwłaszcza jeśli chce kontynuować swoje szkolenie. Każdy żywioł niesie ze sobą konkretne skojarzenia: o ile ogień to gwałtowna, opiekuńcza, ale i destrukcyjna siła, tak ziemia wiąże się ze statecznością, powagą, cierpliwością. Aang jednak wierzy, że płomień można zwalczyć jedynie płomieniem i zadaniem przyświecającym ostatniemu władcy wiatru na tym odcinku przygody będzie poszukiwanie wewnętrznej równowagi. Co ciekawe, podobnie introspektywną podróż odbywa niemalże równolegle Zuko (Dallas Liu), wygnaniec nadal miotający się między wpojoną mu za dzieciaka imperialną regułą a podszeptami jeszcze niezrogowaciałego serca. Interesy i ambicje ich obu są wyjściowo sprzeczne, lecz coraz częściej wydają się mówić tym samym językiem.
Netflix
Postaci jest tu, oczywiście, więcej, ale cały konflikt między żądnym władzy, apodyktycznym dyktatorem Narodu Ognia a resztą świata wydaje się coraz bardziej sprowadzać do pojedynku między rozwagą a zapalczywością, na płaszczyźnie dosłownej i symbolicznej, indywidualnej i zbiorowej. Nie można jednak zignorować samej wojennej panoramy, która jest tutaj wyraźniej zarysowana niż poprzednio. Czuć, jak kiełkuje nieufność, po lasach błąkają się zbójcy, górę bierze zmęczenie. A także wyparcie. Lwia część akcji dzieje się za murami warownego miasta Ba Sing Se, gdzie choćby rozmowa o nadciągającej armii Ognia jest zakazana, o co usilnie dbają tamtejsze służby, szerząc propagandę pokoju. Nie trzeba geniusza, aby wywęszyć pułapkę i nawet łatwowierny, ufny Aang wietrzy podstęp. Ale czy zdoła wykorzystać to, czego nauczył się o potrzebie skupienia i samokontroli? Czy mądrość wyczytana z ksiąg potężniejsza jest od pięści?
Pytania te, równie naiwne co retoryczne, nie odbierają jednak czystej przyjemności z oglądania serialu. Nawet jeśli drugi sezon "Awatara: Ostatniego władcy wiatru" jest, jakby zgodnie z naukami przekazywanymi tu Aangowi, wolniejszy, nieśpieszny, oparty na dialogu. Bynajmniej nie brakuje tu wybuchowych scen imponujących dynamiczną realizacją i jakościowymi efektami specjalnymi, ale są one tutaj dodatkiem, nie treścią. I tak powinno być, wszak mamy do czynienia z aktorską interpretacją jednej z najbardziej cenionych telewizyjnych przygód wszech czasów, ale jednocześnie jakby nie za bardzo wiedziano, co z tym fantem zrobić.
Netflix
O ile poprzedni sezon imponował rozmachem, który świetnie maskował fabularne skróty i scenariuszowe niedoróbki, tak teraz, gdy całość wyciszono, wydają się one wyeksponowane. Nie jest to grzech kardynalny, ale serial cierpi na podobną przypadłość, co znaczna część innych propozycji dostępnych na platformach streamingowych: jest zbyt długi, rozwleczony, przegadany. Jakby zapomniano o zasadzie mówiącej, że zwykle lepiej pokazać niż powiedzieć. Tym bardziej, że "Awatar: Ostatni władca wiatru" błyszczy wtedy, kiedy pozwala się mu rozwinąć skrzydła, kiedy wychodzi z ciasnych sal o kamiennych murach, łapie oddech pełną piersią i radośnie kręci piruety z kamerą.
Zapewne takie atrakcje czekają nas w już nakręconym trzecim, finałowym sezonie, gdzie ta opowieść ostatecznie się domknie. Trudno spodziewać się więc radykalnych zmian, ale, być może, serial po prostu lepiej wykorzysta swoje mocne strony. Bo tych jest przecież niemało.
Krytyk filmowy i tłumacz literatury. Publikuje regularnie tu i tam, w mediach polskich i zagranicznych, a nieregularnie wszędzie indziej. Czyta komiksy, lubi kino akcji i horrory, tłumaczy rzeczy... przejdź do profilu