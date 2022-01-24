Recenzje Pozłacany wiek Jak szlachta pięknie nie pracuje

Recenzja Sezonu 4
Pozłacany wiek (2022)

Pozłacany wiek (2022)
Michael Engler
Salli Richardson-Whitfield

Jak szlachta pięknie nie pracuje

Wydaje się, że "Pozłacany wiek" znalazł w końcu złoty – pozłacany – środek na swoje problemy. Sezon czwarty, który debiutuje w listopadzie, jest w mojej opinii najlepszym z dotychczasowych;
KatarzynaKebernik
Filmweb A. Gortych Spółka komandytowa
Jak szlachta pięknie nie pracuje
źródło: Materiały prasowe
Pozłacany, czyli nie złoty. Udający piękniejszego niż jest. Taką właśnie epoką była końcówka XIX wieku: z jednej strony szczyt potęgi Zachodu, z drugiej – liczne problemy skryte pod fasadą bogactwa, które doprowadziły do dwóch wojen światowych w następnym stuleciu.

"Pozłacany wiek" to serial właśnie pozłacany – nie złoty. Niby z ważnymi nominacjami, ale bez większych nagród. Niby rozpoznawalny, ale z raczej średnimi jak na wysoki budżet wynikami oglądalności. Wszystko jest w tym serialu na bogato, warstwa realizacyjna zapiera dech w piersiach, aktorki zmieniają kostiumy co scenę. A jednak "Pozłacany wiek" w cztery lata od premiery wciąż pozostaje w cieniu "Downton Abbey", tej głośniejszej i ważniejszej produkcji Juliana Fellowesa. Podobieństwo do sagi o arystokratycznej rodzinie Crawleyów było celem "Pozłacanego wieku" – HBO chciało mieć serial w tym stylu, ale z akcją osadzoną w świecie amerykańskiej, nie brytyjskiej socjety. Fellowes przyjął propozycję i, czerpiąc garściami z anegdotek o życiu nowojorskiej klasy wyższej czasów belle epoque, stworzył "Pozłacany wiek".

Do świata serialu wprowadza nas Marian Brook (Louisa Jacobson), wrażliwa i inteligentna młoda kobieta, która po śmierci ojca przeprowadza się do Nowego Jorku do swoich ciotek – zasadniczej Agnes Van Rhijn (Christine Baranski) i nieśmiałej Ady Brook (Cynthia Nixon). Szybko przekonuje się o tym, że jej rodzina z wielkiego miasta przywiązuje ogromną wagę do konwenansów i tradycji. Niezależna dziewczyna musi się dostosować do wymogów ciotki Van Rhijn. Niepisanym wrogiem nestorki arystokratycznego rodu jest jej sąsiadka, Bertha Russell (Carrie Coon). To kobieta z niższej warstwy społecznej, której mąż, George (Morgan Spector) dorobił się ogromnej fortuny na kolei żelaznej i należy do najbogatszych ludzi w mieście. Pani Russell jest zdeterminowana, by przekonać do siebie nieprzychylną nowobogackim elitę Nowego Jorku. "Pozłacany wiek" koncentruje się na losach obu rodzin, a także na życiu towarzyskim i obyczajowych skandalikach, zręcznie łącząc przy tym obyczajową fabułę z prawdziwymi wydarzeniami z historii Ameryki, takimi jak kulisy powstania opery Metropolitan.

Serial od samego początku mierzył się z pewnymi problemami. Najpierw pojawiły się preprodukcyjne przeszkody i castingowe roszady, potem przyszedł covid, i kiedy wreszcie "Pozłacany wiek" zadebiutował w 2022 roku, okazał się projektem odrobinę spóźnionym. Fellowes doskonale czuł telewizję, trochę gorzej rozumie streaming. "Pozłacany wiek" nie stał się serialem kostiumowym numer jeden także dlatego, że mniej więcej w tym samym czasie wystartowali "Bridgertonowie" – i zmienili zasady gry. Widownia wybrała sensacyjność, lekkość, pazur i fantazję produkcji Netfliksa.

Konieczne okazały się zmiany. Od drugiego sezonu Sonja Warfield dołączyła do ekipy "Pozłacanego wieku" jako współscenarzystka. Nie chcę oskarżać mniej utytułowanej twórczyni o różne kuriozalne rozwiązania fabularne, które pojawiły się w tym czasie, bo sam Fellowes jest nierównym pisarzem. Jako scenarzysta ma na koncie zarówno wybitne "Gosford Park" Roberta Altmana, jak i koszmarnego "Turystę" z Angeliną Jolie. Jego pisarski temperament jest obyczajowy: błyszczy w dialogach, obserwacjach, charakterystyce postaci, dokumentowaniu codzienności. Gorzej wychodzi mu przedstawianie złożonych problemów, budowanie napięcia, suspens. "Pozłacany wiek" to taki serial, w którego świecie najmilej się po prostu "przebywa" – zżywamy się z bohaterami, towarzyszymy im jak przyjaciele. Dramaty i intrygi tkane dookoła najbardziej banalnych spraw niepostrzeżenie wciągają, ale po obejrzeniu czterech sezonów nie sposób nie zauważyć, że "Pozłacany wiek" kręci się w kółko. Brak rozwoju postaci i powtarzalne wątki miejscami trącą telenowelą.

Pani Van Rhijn raz po raz doświadcza jakiegoś granicznego wydarzenia, które wymaga od niej nagięcia zasad i przyjęcia bardziej liberalnej postawy, by chwilę później zapomnieć o wyciągniętych wnioskach, bo przecież jej serialowa rola konserwatywnej starszej pani musi pozostać bez zmian. W każdym sezonie Bertha Russell wyznacza sobie nowy cel do osiągnięcia i w każdym sezonie wygrywa, przez co tracimy poczucie stawki, skoro nawet groźby bankructwa wiszące nad jej mężem zostają rozwiązane metodą deus ex machina.

Spadająca z nieba pomoc i wyjątkowo szczęśliwe zrządzenia losu to w ogóle plaga "Pozłacanego wieku". Dość powiedzieć, że sytuacja, w której po śmierci ukochanej, najbliższej osoby okazywało się, że w tajemnicy przed wszystkimi dysponowała pokaźnym majątkiem, ratującym rodzinę przed utratą pozycji społecznej, powtórzyła się w ciągu czterech sezonów aż dwa razy.

"Pozłacany wiek" często stawia przed bohaterami jakieś zagrożenie, tylko po to, by po wygenerowaniu emocji zażegnać je w jakiś absurdalnie prosty sposób. Kiedy w ostatnich odcinkach sezonu pierwszego jedna z bohaterek dowiedziała się, że jej utracone lata temu dziecko nadal żyje, to już na początku następnego sezonu nie tylko odkryła, że jednak nie żyje, ale i nie gniewała się za długo na bliską osobę odpowiedzialną za tę śmierć, a cały wątek okazał się służyć absolutnie niczemu.

Wrażenie obcowania z telenowelą wynika też z pewnej powierzchowności poruszanych problemów. W trzecim i czwartym sezonie twórcy próbują nadać postaci George'a Russella odcienie szarości i wprowadzić kryzys do jego jak do tej pory idealnego małżeństwa z Berthą, ale [drobny spoiler z czwartego sezonu] okazuje się, że za jego zmianę zachowania są odpowiedzialne uzależniające leki przeciwbólowe, których odstawienie powoduje momentalny powrót do normy i nie generuje żadnych negatywnych reakcji organizmu.

Trudno też nie zarzucać "Pozłacanemu wiekowi" wtórności względem "Downton Abbey". To dość paradoksalne sprzężenie zwrotne: z jednej strony "Pozłacany wiek" jest produkcją przede wszystkim dla fanów klimatów w typie "Downton Abbey", ale dla nich "Pozłacany wiek" będzie trochę taką gorszą wersją ulubionego serialu. Podobne spory, podobne napięcia klasowe, podobny podział na świat służby i świat państwa – recykling wątków nie przeszkadza w cieszeniu się opowieścią, jest jednak zauważalny i odbiera "Pozłacanemu wiekowi" świeżość.

Problem również w tym, że buzujący życiem, kapitalistyczny Nowy Jork z końca XIX wieku to nie zamek angielskich arystokratów. Bardzo brytyjski Fellowes nie zawsze rozumie amerykańskość. Nadziewa się choćby na to, że o angielskiej arystokracji można opowiadać w sielankowy sposób, bo jej kolonie znajdowały się daleko i łatwo usunąć z ekranu cały ogrom cierpienia, jaki zasponsorował ten wystawny tryb życia – ale o bogaczach z dziewiętnastowiecznego USA nie sposób mówić z pominięciem rasizmu i kapitalizmu, bo rasizm i kapitalizm dosłownie wyzierał zza okien ich luksusowych domów.

"Pozłacany wiek" jest w kwestiach społecznych konformistyczny i tchórzliwy. Od czasu do czasu o nie zahaczy, ale nigdy nie zatrzymuje się za długo. Wywodzący się z arystokracji Fellowes nie podda portretowanego świata głębszej refleksji, bo, po pierwsze, baśń nie lubi prawdy, a po drugie – za bardzo ten konserwatywny i elegancki mit lubi. Dlatego do wątku protestujących przeciwko wyzyskowi robotników już nie wróciliśmy po drugim sezonie, a serial upewnił się, by George Russell wypadł na ludzkiego pana, bo jako jedyny fabrykant nie pozwolił strzelać do swoich pracowników. Dlatego służba spędzająca cały dzień na pracy w domach pani Van Rhijn i pani Russell traktuje swoją pełnioną za marne grosze posługę z nabożnym powołaniem godnym czarnych niewolników z "Przeminęło z wiatrem", a honoru swojego państwa broni z zajadłością ultrasów trzecioligowego klubu piłkarskiego. Nie można przecież pokazać za dużo realiów, bo jako widzowie mamy lubić tych bogatych leni.

Z tego względu amerykańscy arystokraci sprzed ponad stu lat nie są także rasistami. Wątek Peggy Scott (Denée Benton) wychodzi ze słusznych założeń: chce pokazać, że wbrew stereotypom czarni Amerykanie także mieli swoje elity, konwenanse, że aktywnie rozwijali swoją kulturę, literaturę, prasę. Jednak trudno uwierzyć w czarną dziewczynę z dziewiętnastego wieku, która dziwi się za każdym razem, kiedy spotka się z rasizmem: jak wtedy, kiedy szokuje ją fakt, że biały redaktor zgadza się opublikować jej artykuł, ale tylko pod pseudonimem, albo kiedy podczas wyjazdu do jednego z południowych stanów z przerażeniem odkrywa, że nadal istnieją tam pogromy.

Nikt poza postaciami epizodycznymi albo jednoznacznie negatywnymi nie okazuje jej wrogości. Złośliwa dla wszystkich innych pani Van Rhijn jest w Peggy wręcz zakochana: po pierwszym spotkaniu oferuje jej posadę osobistej sekretarki i miejsce w swoim domu, komplementuje ją za najdrobniejsze rzeczy i oburza na białego lekarza, który odmawia przyjęcia czarnej pacjentki, jakby nie miała pojęcia, jakie poglądy ma większość jej współczesnych. To wymaga zbyt dużego zawieszenia niewiary i umniejsza realnym krzywdom doznawanym przez mniejszości.

Peggy nie pomaga także to, że jej wątek jest słabo zintegrowany z pozostałymi i pisany jakby od niechcenia. Zamiast opowiedzieć o zmaganiach młodej czarnej kobiety marzącej o szczęśliwym życiu w niesprzyjającym świecie, robi się z niej nieznośną i nienapotykającą wielu przeszkód Mary Sue, która pomimo żadnych zauważalnych oznak inteligencji najpierw bez wysiłku zostaje wybitną dziennikarką, potem odnosi spektakularny sukces jako pisarka, a każdy mężczyzna (oczywiście nie biały), który znajdzie się w jej otoczeniu, traci dla niej głowę. Równie papierowe jest jej otoczenie: wątek Brooklynu i zamieszkującej go czarnej społeczności potraktowano z drastycznie mniejszym zaangażowaniem od wątku białych elit, chociaż poświęcono mu dość sporo ekranowego czasu, przez co – niestety – pozostaje najbardziej dłużącym się elementem serialu.

Pomimo tego wszystkiego, co napisałam wyżej, oglądanie "Pozłacanego wieku" daje ogromną przyjemność. Jeśli tak jak Fellowes chcecie wierzyć w baśnie, to ten wystawny świat proszonych obiadów, pstrokatych kapeluszy i złośliwości prawionych w nienagannie elegancki sposób zapewni wam rozrywkę na długie godziny. Scenografia, kostiumy, zdjęcia, pieczołowicie odtworzony stary Nowy Jork przenoszą do wyjątkowo estetycznego świata. Kobiece bohaterki są dobrze napisane i jeszcze lepiej zagrane; mają przekonujące motywacje i relacje ze sobą, a co najważniejsze – chce się im kibicować. Zwłaszcza Marian i ciotka Ada złamią chyba nawet najtwardsze serca, chociaż to pani Van Rhijn i pani Russell mają najwięcej charyzmy i najlepsze riposty. Doskonałą robotę robi cała obsada, z Nixon, Baranski i Coon na czele.

Wydaje się też, że "Pozłacany wiek" znalazł w końcu złoty – pozłacany – środek na swoje problemy. Sezon czwarty, który debiutuje w listopadzie, jest w mojej opinii najlepszym z dotychczasowych; chociaż może nie na wiele mu się to zda. Pod nową władzą w postaci Skydance dalsze losy serialu są niepewne. Fellowes, jakby przeczuwając, że to może być pożegnanie, zadbał jednak o to, by każdy z ważnych wątków doprowadzić do jakiejś konkluzji, a każdą znaczącą postać pozostawić w dobrym miejscu i z widokami na przyszłość.

Bertha Russell, skonfrontowana z niedyspozycją męża, musi stoczyć najcięższą jak do tej pory walkę, a Carrie Coon najpewniej dorzuci do swojej kolekcji kolejną nominację do Emmy. Symbolem społecznej zmiany i być może najjaśniejszym elementem całego sezonu są wątki małżeństwa Oscara (Blake Ritson) z eks-pokojówką oraz ich wspólne intrygi, a także kariera lokaja-wynalazcy i jego coraz pewniejsze poruszanie się wśród towarzystwa.

Ze słabszych punktów: uwielbiam postać Marian, ale już mniej to, co wymyślili dla niej scenarzyści, którzy najpierw odebrali jej szare komórki, by wygenerować dramaturgię w związku z Larrym, a po tym, kiedy jej wątek zaczął skręcać w naprawdę ciekawą stronę, zakończyli całą aferę w nader konwencjonalny i konserwatywny sposób. Z triumfów: w czwartym sezonie dostaliśmy najlepszy epizod całego "Pozłacanego wieku", czyli kolację z prezydentem – majstersztyk.

Podsumowując, jeśli serial HBO nie doczeka się pod rządami Skydance kontynuacji, to nic nie szkodzi: opuści bal z klasą i w odpowiednim momencie. Nie jest to typ zabawy, którą można ciągnąć w nieskończoność.
1 10
Moja ocena serialu:
6
KatarzynaKebernik
Katarzyna Kebernik
Czy uznajesz tę recenzję za pomocną?

Pozłacany wiek  (2022)

 Pozłacany wiek

Najnowsze recenzje

Wyspa pająków (2026)
Wyspa pająków 2026

All inclusive, ale z pająkami

DawidMysliwiec
Dawid Myśliwiec
Pozłacany wiek (2022)
Pozłacany wiek 2022

Jak szlachta pięknie nie pracuje

KatarzynaKebernik
Katarzyna Kebernik
Ostatni Hamlet (2026)
Ostatni Hamlet 2026

The Show Must Go On

AdamKrukkk
Adam Kruk
Camino dla opornych (2026)
Camino dla opornych 2026

Młodzi, gniewni, nietykalni

KatarzynaKebernik
Katarzyna Kebernik
Ten o Matthew Perrym (2026)
Ten o Matthew Perrym 2026

Ten, w którym wszyscy tęsknimy za Mattym

DawidMysliwiec
Dawid Myśliwiec