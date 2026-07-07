Poprzez multiwersum przegrywów

Stuart Bloom był bez wątpienia jedną z najlepiej wspominanych postaci drugoplanowych (a może trzecioplanowych?) hitowego sitcomu "Teoria wielkiego podrywu". Neurotyczny, niemal depresyjny właściciel sklepu z komiksami, do którego często zaglądali główni bohaterowie serialu, kradł niemal każdą scenę, w której się pojawiał, a twórcy nie szczędzili mu one-linerów, którymi mógł bawić widownię. Nie byłem więc szczególnie zdziwiony, gdy już jakiś czas temu dowiedziałem się, że cherlawy Stuart otrzyma swój własny spin-off. Nie spodziewałem się jednak, że "Stuart nie ratuje wszechświata" będzie produkcją tak szalenie różniącą się od "Teorii wielkiego podrywu".
Ten 10-odcinkowy serial komediowy stworzyli ci sami twórcy, którzy stoją za oryginalnym sitcomem – legendarny Chuck Lorre (mający na koncie m.in. "Dharmę i Grega", "Dwóch i pół" czy "Mamuśkę") i Bill Prady. W najnowszym projekcie dołączył do nich także Zak Penn, człowiek stojący za scenariuszami do wczesnych filmów Marvela (głównie tych sprzed ery MCU) i innych widowiskowych produkcji. I to właśnie jego doświadczenie w gatunkach kina akcji i sci-fi sprawiło, że stał się wartościowym dodatkiem do zespołu scenarzystów. "Stuart nie ratuje wszechświata" to bowiem produkcja, która porzuca format serialu realizowanego w stu procentach w studiu: to historia w duchu Kina Nowej Przygody, pełna akcji, międzywymiarowych podróży i żartów po bandzie, które do "Teorii wielkiego podrywu" nie do końca by pasowały.
Tytułowego bohatera (w tej roli ponownie znakomity Kevin Sussman), żyjącego w rzeczywistości po bliżej niewyjaśnionej katastrofie, odwiedza jego wcielenie z innego uniwersum, powierzając mu zadanie uratowania wszystkich istniejących wszechświatów. Nie jest to przypadek: międzywymiarowa katastrofa, która wprowadziła chaos w każdym możliwym uniwersum, wywołana została przez nikogo innego jak właśnie Stuarta. Teraz musi on odszukać maszynę pozwalającą na przeskakiwanie pomiędzy wymiarami i zapobiec pewnemu niefortunnemu wydarzeniu, które wywołało serię katastrofalnych w skutkach zdarzeń. Trzeba przyznać, że nie brzmi to jak misja dla kogoś tak neurotycznego i strachliwego jak Stuart, ale nasz bohater – chcąc nie chcąc – podejmuje się zadania, które z dużą dozą prawdopodobieństwa może zakończyć się dla niego śmiercią. Bardzo bolesną, spektakularną, być może nawet wybuchową śmiercią.
W tym straceńczym queście towarzyszy Stuartowi inny trzecioplanowy bohater "Teorii wielkiego podrywu", geolog Bert (przezabawny Brian Posehn), a także inne mniej lub bardziej znane postacie: znienawidzony Barry Kripke (a raczej: Kłipke – w tej roli John Ross Bowie) oraz Denise (Lauren Lapkus), która pojawiła się w ostatnich sezonach "Teorii wielkiego podrywu" jako współpracownica, a ostatecznie także partnerka Stuarta. Ten nieoczywisty zestaw bohaterów, których śmiało można by uznać za rezerwowy skład Legionu Samobójców (minus supermoce), sprawdza się zaskakująco dobrze, choć to przede wszystkim zasługa tego, że jest tu po prostu mniej grzecznie niż w serialu o nerdach z CalTechu. Są żarty niepoprawne politycznie (obrywa się wreszcie Kripkemu i jego wadzie wymowy!), jest trochę bluzgów, trafiają się mocne i krwawe sceny i nie zabrakło tu też niespodziewanie pikantnych dialogów o podtekście erotycznym. Stuart jest wciąż na maksa samokrytyczny, a w jego arsenale autodissów pojawiają się nowe pozycje, dotyczące m.in. jego misji i braku obycia w nowej gatunkowej konwencji. Kevin Sussman wciąż potrafi wzbudzić w widzu tę specyficzną mieszankę sympatii i politowania (Woody Allen lubi to), a reszta obsady – nie wyłączając pojawiających się gościnnie bohaterów "Teorii wielkiego podrywu" (sprawdźcie sami o kogo chodzi!) - dzielnie dotrzymuje mu kroku.
HBO
Colin Remas Brown
"Stuart nie ratuje wszechświata" to jednak z tych produkcji, w których czuć autentyczną radochę, jaką miała ekipa podczas powstania serialu. Słychać to w dialogach, widać to w chemii pomiędzy członkami obsady, a i jedna z najbardziej pomysłowych czołówek serialu utwierdza nas w przekonaniu, że to wyjątkowo przemyślana produkcja. Jeśli obawialiście się tego, że będzie to kolejny spóźniony spin-off, którego głównym zadaniem jest strojenie metaforycznej krowy, muszę was uspokoić. Chuck Lorre i spółka wciąż są w formie. Okazuje się, że być może właśnie depresyjny właściciel sklepu z komiksami w Pasadenie jest bohaterem, którego nie wiedzieliśmy, że potrzebujemy.