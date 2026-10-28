Recenzje Ukryte w ciemności Uśmiech zza krat

Recenzja Sezonu 1
Ukryte w ciemności (2026)

Uśmiech zza krat

Stephen Graham jako Walter z miejsca wpisuje się na listę najbardziej niepokojących serialowych złoczyńców. To zresztą nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, wszak Brytyjczyk jest stworzony do
Ranafe
Filmweb A. Gortych Spółka komandytowa
Uśmiech zza krat
Małe miasteczko ukryte w lasach Pensylwanii powoli leczy rany po serii porwań i zabójstw sprzed lat. Mieszkańcy wracają do równowagi: niektórzy się izolują, inni angażują w życie społeczności. Dotyczy to zarówno byłego policjanta Jonaha Lynna (Liev Schreiber), który cierpi w samotności, jak i jego chrzestnej córki, Sagi (Zazie Beetz), która rzuciła się w wir pracy jako agentka FBI. Zarówno oni, jak i reszta mieszkańców, nie jest może szczęśliwa, ale przynajmniej pogodzona z przeszłością.

Tymczasem niespodziewanie pojawia się dziecko, które już dawno zostało uznane za zmarłe. Półślepe, ledwo mówiące i ze śladami licznych traum, trafia do szpitala – policja ponownie otwiera więc akta sprawy porwań sprzed lat. Jonah i Saga rzucają swe dotychczasowe zadania i ruszają tropem porwania. Chłopiec zaginął bowiem wraz z siostrą i bohaterowie zrobią wszystko, by ją odnaleźć.

Zadanie mogłoby się wydawać proste, bo główny winowacja, niejaki Jurek Walter (Stephen Graham), siedzi od lat zamknięty w szpitalu psychiatrycznym dla przestępców. Odpowiedzi są, zdaje się, na wyciągnięcie ręki. Nic jednak bardziej mylnego. Walter milczy jak zaklęty, zresztą nigdy tak naprawdę nie przyznał się do winy. A jednak jakimś cudem zdołał skontaktować się ze swoim tajemniczym wspólnikiem.

Stephen Graham jako Walter z miejsca wpisuje się na listę najbardziej niepokojących serialowych złoczyńców. To zresztą nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, wszak Brytyjczyk jest stworzony do ról zakapiorów ("Zakazane imperium", "Wrogowie publiczni", "Irlandczyk"). Łączy w sobie inteligencję i ukrytą gwałtowność. Sceny w więzieniu, zwłaszcza rozmowy z czystym jak łza Karlem (bardzo dobry Rory Culkin), pełne są nieznośnego napięcia. Nawet jeśli są to tylko błahe pogadanki, widz czuje podskórnie, że w przypadku Waltera nie ma mowy o niewinności.

Zarówno Zazie Beetz jak i Liev Schreiber też dobrze wchodzą w swoje role – choć daleko im do magnetycznego Grahama. Nie jest to jednak wina aktorów, po prostu ich postacie są "po ludzku" zwykłe, co ciekawie kontrastuje z fałszywą łagodnością Waltera.

Polski tytuł "Ukryte w ciemności" może i nie jest wierny oryginalnemu "Nocturne" (oznaczającego "nokturn" albo "scenę nocną"), ale dobrze oddaje założenia fabuły. Serial łączy wątki z dwóch książek małżeńskiego duetu publikującego pod pseudonimem Lars Kepler: powieści "Łazarz" oraz "Piaskun" z serii o komisarzu Joonie Linnie. Warto zaznaczyć, że to luźna interpretacja cyklu, a nie wierna adaptacja. Poza kilkoma postaciami oraz niektórymi założeniami produkcja Apple TV daleko odbiega od książkowego oryginału: ze Skandynawii akcja przeniosła się do małego miasteczka w Pensylwanii, inna jest też relacja między Jonahem i Sagą. Z "Piaskuna" zaczerpnięto wątek pracy Sagi w zakładzie, podczas gdy z "Łazarza" pochodzi motyw powrotu jednej z osób uznanych za zaginione.

Połączenie tych dwóch narracji spowodowało, że serial toczy się dwutorowo i jest przez to znacznie ciekawszy, niż gdyby Saga i Jonah bez przeszkód pracowali razem. Śledztwo Jonaha ma miejsce w przepastnych lasach Pensylwanii i jej licznych poukrywanych zakamarkach, podczas gdy Saga decyduje się na pracę pod przykrywką w tym samym zakładzie, w którym przetrzymywany jest Walter. Wątki dwojga bohaterów raz biegną w zupełnie różne strony, innym razem się przeplatają i w efekcie widz nie wie, kto jest bliżej rozwiązania. Z uwagi na charakter pracy Sagi postacie mają też bardzo ograniczone możliwości kontaktu, co wymusza na nich pomysłowość i niezależność.

Problem z obiegiem informacji pomiędzy dwojgiem kluczowych śledczych to ciekawy zabieg jak na serial kryminalny. Szybko okazuje się bowiem, że oczywiste odpowiedzi wcale nie muszą być zgodne z prawdą. Fakt, że zarówno Saga, jak i Jonah są emocjonalnie zaangażowani w sprawę (oboje stracili bliskich w trakcie poprzedniego śledztwa, poza tym zależy im na sobie nawzajem) i przez to mogą dokonać złej oceny sytuacji, dodatkowo podkręca stawkę.

Bohaterowie nie są idealnymi kandydatami na poszukiwanie wspólnika Waltera, ale są jedynymi na miejscu. Dlatego z jednej strony drażnią nas ich pomyłki i emocjonalne zachowania, z drugiej zaś czynią tę dwójkę więcej niż tylko typowymi genialnymi detektywami. "Ukryte w ciemności" nie jest po prostu opowieścią o sprawie porwań i makabrycznych zabójstw, ale też o traumie zwalczanej za pomocą gniewu i smutku. Rezultaty są opłakane. Ta historia nie ma prawa się dobrze zakończyć…
1 10
Moja ocena serialu:
8
Ranafe
Joanna Pamięta-Borkowska
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Ukryte w ciemności  (2026)

 Ukryte w ciemności

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