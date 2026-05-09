Recenzja serialu Za wszelką cenę (2026) Za wszelką cenę (2026) Brad Anderson Adam Davidson Sam Worthington Britt Lower

Cobena recepta na sukces

Okazjonalna naiwność fabularna może nieco irytować, ale równolegle stworzone przez Roberta Hulla "Za wszelką cenę" to wciąż naprawdę solidna rzemieślnicza robota