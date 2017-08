"The Punch Escrow" od twórców "Pięknej i Bestii"

Producenci Todd Lieberman z Mandeville Films zajmą się realizacją filmu science fiction pt.Będzie to ekranizacja książki debiutanta Tala M. Kleina. Historia rozgrywa się w roku 2147 i opowiada o mężczyźnie, który zajmuje się rozwijaniem sztucznej inteligencji, by była bardziej ludzka. W czasie nieudanej teleportacji zostaje zduplikowany, co zmusi go do stawienia czoła złowrogiej organizacji.Reżyser James Bobin , stanie za kamerą.