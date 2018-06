"Top Gun 2": Hoult, Powell, Teller - kto zagra syna Goose'a?

Trwa proces obsadzania ról w filmie. Obecnie najostrzejsza walka rozgrywa się o to, kto zagra syna Goose'a. Jak podaje portal The Hollywood Reporter obecnie jest trzech kandydatów. Całą trójka spotkała się z gwiazdą obrazu Tomem Cruise'em i wzięła udział w testach przed kamerą.Oto, kto walczy o rolę:Goose, którego wgrał Anthony Edwards, był najlepszym przyjacielem Mavericka. Zginął w wypadku lotniczym, za co Maverick czuł się odpowiedzialny. W oryginalne syna Goose'a widzieliśmy jako małego chłopca. Jego matkę grała Meg Ryan