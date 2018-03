Serialowe bohaterki, które rządzą na platformie Netflix

Bycie superbohaterką to ogromne wyzwanie i jednocześnie odpowiedzialność. Kariera Jessiki Jones kończy się tragicznie. Jednak mimo przeciwności główna bohaterka znajduje w sobie ogromną siłę do tego, aby stawić czoło demonom przeszłości i odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jessica postanawia odbudować swoje życie osobiste i zawodowe w zawodzie detektywa, rozwiązując kryminalne zagadki Nowego Jorku. Historia Jessiki to blaski i cienie posiadania supermocy, ale to także historia o kobiecie która walczy z traumą i toksyczną relacją z przeszłości. Dwa sezony serialu już dostępne są na Netflix.Księżniczka Elżbieta Windsor po śmierci swojego ojca – jako 26-latka – musi objąć panowanie nad Wielką Brytanią w bardzo niespokojnych czasach. Otoczona przez mężczyzn, którzy widzą w niej tylko delikatną i kruchą postać, na każdym kroku udowadnia, że jest silną i zdecydowaną królową i bardzo dobrze nadaje się do tej – wbrew temu, co sądzą inni – odpowiedzialnej roli.– mówi podczas jednej ze sprzeczek ze swoim mężem, Filipem.Po traumatycznym dzieciństwie spędzonym w różnych sierocińcach oraz u obcych rodzin, trafia przez pomyłkę do domu Maryli i Mateusza Cuthbertów i... zupełnie odmienia ich życie. Ania, obdarzona nieprzeciętną inteligencją i bujną wyobraźnią, jest zdeterminowana, aby mimo piętrzących się trudności zdobyć miłość i odnaleźć swoje miejsce w świecie. Akcja serialu toczy się w XIX wieku, ale porusza ponadczasowe kwestie związane z tożsamością, feminizmem i uprzedzeniami, dlatego tak łatwo można odnaleźć odniesienia do naszych czasów.Mówi się, że w grupie siła, a co jeśli dodatkowo jest to grupa dość nieprzewidywalnych kobiet? Serial przedstawia losy kobiet osadzonych w więzieniu Litchfield, pochodzących z różnych środowisk. To nierzadko powoduje konflikty – tym bardziej kiedy ktoś pojawia się tam pierwszy raz tak jak Piper Chapman (główna bohaterka). Jednak historia pokazuje, że kobiety, które na co dzień konkurują ze sobą i potrafią zwyczajnie zatruwać życie współwięźniarkom, są w stanie zjednoczyć siły i stanąć do walki po tej samej stronie.Inne tytuły z inspirującymi kobietami w rolach głównych:Akcja serialu toczy się w Los Angeles lat 80. XX wieku i jest zainspirowana prawdziwą historią kobiecej ligi wrestlingu. Główna bohaterka Ruth, jest bezrobotną aktorką, która — chwytając ostatnią szansę na spełnienie marzeń — postanawia wziąć udział w programie o zawodniczkach wrestlingu.Serial przedstawia historię dwóch kobiet – Grace i Frankie, których życie niespodziewanie staje na głowie. Ich mężowie nagle obwieszczają bowiem, że są gejami i mają się ku sobie. Mimo że nigdy za sobą nie przepadały, panie muszą stanąć ramię w ramię, zmierzyć się z niepewną przyszłością i wypracować nową definicję rodziny.Po 15 latach przynależności do sekty Kimmy postanawia przeprowadzić się do Nowego Jorku, by odzyskać swoje życie. Musi nauczyć się żyć w świecie, który, wbrew temu, co głosi sekta, wciąż istnieje.Nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, bystra prawniczka Rebecca porzuca swoje nowojorskie życie i wyjeżdża za swoim byłym chłopakiem do Kalifornii.Madryt, lata 20. Cztery kobiety z krajowej centrali telefonicznej uczą się pracy w nowoczesnym miejscu, szukając przy tym miłości i przyjaźni.