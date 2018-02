Czas Oscarów

[Ludwika Mastalerz] $groupName $groupNameCode

BUTTON MASHER

Podziel się

Najlepsi twórcy "indyków" coraz rzadziej stawiają wszystko na pomysł; z powodzeniam zaczynają inwestować także w jakość fundamentów.

***









Jeśli macie czas na tylko jedną małą grę z ubiegłego roku, a jednocześnie chcielibyście sprawdzić kondycję całego rynku indie, zagrajcie w "Gorogoę". Ludwika Mastalerz

"Bądź bardziej wyrozumiały to niski budżet". "Otwórz umysł". "Daj mu szansę". Mniej więcej od tych zdań zwykle zaczynała się przygoda przeciętnego gracza z produkcjami niezależnymi. Wysokobudżetowe tytuły łączy milczące porozumienie – w zdecydowanej większości stawiają na wizualny realizm, klasyczną narrację i niską barierę wejścia. "Indyki" z kolei zawsze szukały dopaminowego zastrzyku kreatywności, próbując przykryć fajerwerkami budżetowe i techniczne ograniczenia. Ale czy w przypadku najlepszych produkcji niezależnych 2017 roku faktycznie musimy przymykać oko na niedociągnięcia bardziej niż przy największych produkcjach?Najlepsi twórcy "indyków" coraz rzadziej stawiają wszystko na pomysł; z powodzeniam zaczynają inwestować także w jakość fundamentów: sterowania, warstwy graficznej czy narracji, projektując dla nas perfekcyjne i spójne pod każdym względem doświadczenia. Studio Ninja Theory, twórcy przed laty odpowiedzialni za, na własną rękę przełamało stereotypową opinię, że piękna grafika imuszą kosztować miliony monet.to oboknajpiękniejsza gra ubiegłego roku wykonana w konwencji realistycznej, a Melina Juergens w roli szalonej wojowniczki nie tylko nie odbiega od standardów gier AAA, ale daje jeden z najlepszych popisów aktorskich w historii medium. Bez jednego designerskiego zgrzytu objawił się wreszciejedna z najbardziej i najdłużej wyczekiwanych gier indie ostatnich lat. Jeśli w dzieciństwie spędzaliście leniwe sobotnie poranki na krótkich metrażach Disneya, zakochacie się w oprawie graficznej nawiązującej do kreski z lat 40. i animacji Maxa Fleischera . Koneserzy muzyki klasycznej docenią, że ścieżka dźwiękowa nie tylko nawiązuje do trendów z tamtej epoki, ale nawet wykonywana jest w identycznym stylu. Rozgrywka bywa piekielnie trudna, ale po czasie każdy nabiera wprawy – myślcie o niej jak o nauce kroków tańca towarzyskiego i wsłuchajcie się w muzykę, a przejście gry stanie się czystą przyjemnością. W moim prywatnym rankingu najładniej zaprojektowanych gier niezależnych znalazła się także polska produkcja od studia Bloober Team –. Dopiero co narzekałam na pacing i kliszowość icha już w następnym podejściu zadośćuczynili za wszystkie stare grzechy z topornym sterowaniem na czele. Doceniam doskonałe zaimplementowanie estetyki naszego poczciwego PR-u w opowieść o gorszym jutrze i fakt, że twórcy zgrabnie flirtują z, równocześnie oddając głos postaciom do złudzenia przypominającym splicerów zi symulatory randkowania nigdy nie należały do grona moich ulubionych gatunków. Jednak gdy Game Grumps, ekipa youtube'rów – których wielbię bezwarunkowo za niecodzienne połączenie całkowitego braku powagi i inteligentnego żartu językowego – ogłosiła, że tworzy grę o randkujących tatusiach, nie zastanawiałam się długo.okazał się hitem lata na Steamie i wcale mnie ten sukces nie dziwi. Game Grumps pokazują w nim nieco inne oblicze; jeśli ktoś oczekiwał, że będą przedłużać w nieskończoność sztubackie żarty z seksu i homoseksualizmu, których pełno na ich kanale i w piosenkach fakeowego zespołu "Ninja Sex Party", to się zawiedzie albo jak ja – mile zaskoczy. Inaczej niż w zwyczajowych symulatorach randkowania wnasza postać nie jest niezapisaną kartą, mimo to nie miałam żadnego problemu z wcieleniem się w nieco socjopatycznego samotnego ojca-geja, który próbuje od nowa ułożyć sobie życie i zwalczyć wrodzoną nieśmiałość poprzez randkowanie z chłopakami z najbliższego sąsiedztwa, jednocześnie nie zapominając o wychowywaniu nastoletniej córki. Twórcy nie naśmiewają się ze swoich bohaterów, wręcz przeciwnie – darzą ich prawdziwą miłością. Szybko zapominamy więc o naszym głównym zadaniu, czyli poderwaniu innego tatusia, i wchodzimy w opowieść o perypetiach samotnego faceta, który jest przede wszystkim ojcem, a dopiero potem nowym w okolicy "ciachem do wzięcia". W przywracaniu podmiotowości mniejszościom seksualnym gra Game Grumpsów bliższa jest bezpretensjonalnemu podejściuniż opartym na ciężką ręką ukutym szablonie "wybierz swoją orientację, rasę i wygląd" zi innych gier Bioware. Wszystko to sprawia, żenie jest tytułem niszowym, ale "feel good game" dla każdego, bez względu na płeć i orientację. Co więcej, mnie gra na kilkanaście poranków oderwała od zabijania ludzi w ulubionych FPS-ach, od których zwyczajowo zaczynam dzień.Dla odmiany nigdy nie pogardzę symulatorem chodzenia – obojętnie czy to horror, czy sentymentalna opowieść o dorastaniu, wybaczę twórcom wiele, o ile uda im się stworzyć niezapomniany klimat i przestrzeń. Jeśli są w stanie dodatkowo stworzyć na potrzeby gry choćby śladowe ilości innowacyjnej mechaniki, pozwolę się nawet uwieść. Tak było rok temu zi jego dialogami przez walkie-talkie, w 2017 nie było właściwie konkurencji dla. Gra zaczyna się tradycyjnie i po bożemu: bohaterka wraca po latach do rodzinnego domu, by odkryć tajemnice członków rodziny. Nie jest to jednak zwykły jednopiętrowiec na wyspie; właściwie każde pojawienie się krewnego odbija się na wyglądzie rezydencji – każdy ma tu swój pokój zaprojektowanym w niepowtarzalnym stylu, a najmłodsi przedstawiciele mają zupełnie egzotyczne dobudówki, takie jak domek na drzewie czy zaadoptowany na mieszkalne lokum kuter rybacki. W tym architektonicznym szaleństwie jest metoda – zgrzebny realizm przestrzeni ustępuje szybko realizmowi magicznemu, rodem z opowiadań Angeli Carter . Przestrzeń wyimaginowana, pasująca do osobowości członków rodziny Edith, zlewa się w jedno z przestrzenią materialnego domu.W każdym pokoju musimy posługiwać się inną logiką, reprezentowaną za pomocą innej mechanika sterowania, dzięki której wejdziemy na chwilę w świadomość nieżyjącej już osoby. Do moich ulubionych należy sekwencja zabawy w wannie gumowymi żabami i kaczkami, która to niepostrzeżenie zostawia za drzwiami łazienki fizykę newtonowską i poddaje się logice dziecięcych fantazji. Reakcji na tragiczną śmierć dziecka widzieliśmy w grach video i, przede wszystkim w kinie, aż nadto, ale perspektywy kilkulatka w tej właśnie chwili, tak doskonale oddanej przez studio Giant Sparrow, na próżno szukać gdzie indziej. Mimo całej magiczności opowieści o życiu i śmierci rodziny Finchów, to w dużej mierze gorzka opowieść o ludzkich błędach, zaniechaniach i niespełnionych marzeniach. Historia Sama, którego niemal literalnie zabiła życiowa rutyna, pokazana została za pomocą schizofrenicznej mechaniki: jedną ręką obcinamy rybie głowy i rzucamy dalej na taśmę produkcyjną, drugą – prowadzimy nasz statek ku wielkiej przygodzie w fantastycznym, zbudowanym na wodzie mieście, którego społeczność wybiera nas na króla. Dysonans między monotonną pracą a potęgą wyobraźni potrafi poruszyć do łez, a to tylko jeden z wielu drobnych epizodów budujących opowieść o potędze pamięci i poznawczej niepewności wobec najbliższych osób.Problemy psychiczne wciąż są w grach wideo ubogo reprezentowane, zazwyczaj pozostają nieodłączną cechą czarnych charakterów i sprowadzają się do kliszowej manii wielkości albo paranoi.to jeden z chlubnych wyjątków, gdzie cierpiącą na psychozę bohaterkę traktuje się w sposób podmiotowy, a doskonałyzdradza naukowe podłoże, które twórcy dokładnie przerobili. Jednak w historii Senui choroba psychiczna ma ostry przebieg i siłą rzeczy staje się jednym z głównych tematów gry. Bardziej codzienny wymiar udało się uzyskać w– mimo kreski jak z filmów animowanych dla dzieci i zwierzęcego sztafażu bohaterów, nie znam drugiego tytułu tak dobrze oddającego zwyczajny wymiar psychicznych problemów. Mae Borowski po wyrzuceniu ze studiów wraca w rodzinne strony, by odkryć, że jedyna zmiana, jaka tu się dokonała, jest dziełem postępującej etrofii.Na załadowanie baterii nie ma co liczyć w Possum Springs – nuda małomiasteczkowego życia, pełnego niegroźnych socjopatów, pozbawionych nadziei bezrobotnych i innej maści przegrańców trzyma przy ziemi lepiej niż grawitacja. Choć w tle majaczy kryminalna zagadka, najważniejsze w grze studia Infinite Fall są codzienne interakcje z rodziną i snucie się po mieście z dawnymi przyjaciółmi. Każdy z bohaterów ma tu jakąś poważną skazę, minimalną motywację do działania innego niż wegetacja i często wszyscy oni celowo wywołują poczucie irytacji w graczu. Za świetnie napisanymi postaciami chce się jednak podążać bez względu na to, kim są. W ogóle trudno oderwać się od, stale balansującym na granicy bajkowej umowności i obyczajowego realizmu, który nie demonizuje depresji, lęków, nerwic i zaniżonego poczucia własnej wartości, ale włącza je w świat bohaterów zupełnie naturalnie i przystępnie dla tych odbiorców, którzy mają zupełnie inne doświadczenia.Zupełnie inną koncepcję przystępnej dla każdego gry ma twórca tytułu na pozór zupełnie wsobnego i enigmatycznego, który jednak dzięki wewnętrznej logice okazuje się uniwersalną opowieścią o przemijaniu i meandrach pamięci. Jason Roberts, rysując wszystko ręcznie, pracował nad6 lat. Brak tutorialu to standard w grach indie, ale tu samodzielne uczenie się zasad mechaniki wyniesiono na inny poziom. Na ekranie podzielonym na cztery części szukamy powiązań między obrazkami – przyglądając się szczegółom, nakładając jedne na drugie, powoli uczymy się zasad rządzących światem. Przypomina to nieco zabawę perspektywą z, ale o ile tam przestrzeń i architektura stanowiły wyzwanie dla naszej percepcji – tutaj przenikamy między różnymi rzeczywistościami niczym bohaterka "Alicji w Krainie Czarów". Z powieścią Lewisa Carrolla łączygenialne zespolenie surrealistycznej estetyki z matematyczną precyzją.Pomysł stopniowego uczenia się rozwiązywania coraz bardziej skomplikowanych zagadek, które na jakimś poziomie składają się w filozoficzną opowiastkę przypomina nieco, jednak ten drugi był rozwlekłym i często frustrującym ćwiczeniem umysłu, zakończonym pustym intelektualnie finałem.to dzieło elegancko skondensowane i dopieszczone w najdrobniejszych szczegółach, jak jajko Faberge. Choć niektóre zagadki bywają skomplikowane i stanowią wyzwanie dla pamięci roboczej, zmuszanej do ciagłego odświeżania danych przez cofanie się do poprzednich obrazków, w żadnym momencie nie poczułam zniecierpliwienia, konsekwentnie za to rósł mój podziw dla wyobraźni twórcy. Dołączone do każdego obrazka sample łączą się ze sobą harmonijnie w kojąca ścieżkę dźwiękową, nawet gdy przez dłuższy czas tkwimy w jednym miejscu. Poetyckich gier niezależnych mamy sporo, ale nie pamietam takiej, która stworzona była jak mechaniczna zabawka złożona z tysięcy elementów, a w odbiorze zachwycała konceptem jak barokowy sonet. Jeśli macie czas na tylko jedną małą grę z ubiegłego roku, a jednocześnie chcielibyście sprawdzić kondycję całego rynku indie, zagrajcie wPoszukując zwiastuna zmian, warto zwrócić oczy w stronę Annapurny, firmy która przyczyniła się w ciągu ostatniej dekady do powstania takich filmowych majstersztyków, jak:czy kolejnych filmów Paula Thomasa Andersona Richarda Linklatera . W 2016 Annapurna ruszyła na podbój rynku gier wideo jako wydawca i aż dwa z najlepszych tytułów ubiegłego roku –nagrodzono na branżowych ceremoniach rozdania nagród i do znudzenia wymieniano w corocznych rankingach redakcyjnych. W tygodniu ogłoszenia nominacji oscarowych, gdzie oczywiście nie mogło Annapurny zabraknąć, ich zaangażowanie w gry niezależne trzeba uznać za kolejny krok w historii emancypacji medium jako dziedziny sztuki. Ja będę kibicować zarówno, jak inominowanej w kilku kategoriach do marcowych Game Developers Choice Awards.