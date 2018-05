Milczenie owiec

[Michał Oleszczyk] $groupName $groupNameCode

O "Milczeniu owiec" dorośli mówili niegdyś ze zgrozą i namaszczeniem, a przedtorrentowe dzieciaki snuły fantazje o najstraszniejszym filmie wszech czasów.

Clarice różni się od wszystkich dotychczasowych filmowych heroin nie tylko posturą, ale i szacunkiem, jaki męski reżyser żywi dla jej ciała. Michał Oleszczyk

O ile nawet przeciętny amerykański widz miał już wcześniej do czynienia z kinem exploitation, o tyle dla polskich odbiorców krwawy i sadystyczny koszmar "Milczenia" jawił się jako bezprecedensowy, upiorny fantom zrodzony w tzw. wolnym świecie. Michał Oleszczyk

Zanimzagościło na dobre w pub-quizach i teleturniejach jako jeden z trzech filmów nagrodzonych Oscarami w pięciu głównych kategoriach (film, reżyseria, scenariusz, dwie role wiodące), było po prostu kolejnym filmowym projektem chylącej się ku (nieuchronnemu, jak się wkrótce okazało) upadkowi firmy produkcyjnej Orion – opartym co prawda na bestsellerowej powieści Thomasa Harrisa z 1988 roku, ale ogólnie rzecz biorąc – dość kłopotliwym. Tematyka była ponura i dotykała rejonów perwersji zazwyczaj obecnych wyłącznie w kiniespod znaku Herschella Gordona Lewisa . Kanibalizm, seryjne zabójstwa, obdzieranie ze skóry, psychoseksulane obsesje i wyrafinowane tortury – nawet jeśli na terytorium kina szacownego tematów pokrewnych dotknął niegdyś Hitchcock (1960), to uczynił to przecież w kluczu makabrycznego żartu. Jeśli natomiast uświadomimy sobie, że ukończony w 1985 roku, wybitny Johna McNaughtona błąkał się bez dystrybutora przez pół dekady, a zarówno Michelle Pfeiffer (przymierzana do roli Clarice Starling), Sean Connery (pierwszy wybór na Hannibala Lectera), jak i Gene Hackman (planowany na reżysera) bali się ekstremalności materiału Harrisa – zrozumiemy, jak wielkim popkulturowym przełomem były odbierane przez twórców 30 marca 1992 roku złote statuetki. W całej historii Akademii Filmowej – z możliwym wyjątkiem(1971) i nagrody scenariuszowej dla(1973) – nie został nagrodzony film tak okrutny, z zakończeniem tak jednoznacznie fatalistycznym. Nieźle jak na świat wciąż pijany radością z upadku muru berlińskiego, prawda?Niedawne wznowienie filmu na Blu-rayu Criterion Collection – po 20 latach od pierwszego wydania z kultowym numerem seryjnym #13 i w wersji ubogaconej świeżymi dodatkami – dostarcza okazji do ponownej konfrontacji z filmem, który dla każdego dziecka ery VHS-ów miał aurę absolutnie szczególną. Sam pamiętam, że ikoniczny obraz wielkookiej kobiecej twarzy, z ustami zaślepionymi ćmą z trupią główką na odwłoku (w której uważne oko dostrzeże instalację z nagich kobiecych ciał autorstwa Salvadora Dalego ), zdawał się promieniować z zakątka tarnogórskiej wypożyczalni Video Fan jakąś złą i fascynującą energią. Odorośli mówili niegdyś ze zgrozą i namaszczeniem, a przedtorrentowe dzieciaki snuły fantazje o najstraszniejszym filmie wszech czasów (i bynajmniej nie mijały się z prawdą).Ta opowieść o adeptce akademii FBI, tropiącej seryjnego mordercę kobiet o pseudonimie Buffalo Bill (z niekonwencjonalną asystą innego zbrodniarza zafascynowanego jej prawością) ma to, co posiadają wszystkie wielkie opowieści ekranowe – bogactwo konkretu skrywające strukturę mityczną (tutaj: spotkanie dziewczyny z monstrum niewolącym inną dziewczynę). Kiedy lobbująca za otrzymaniem roli Jodie Foster – świeżo po Oscarze za(1988) i zniechęcana przez agentów do czynności tak poniżającej jak bieganie za angażem – spotkała się z przypisanym ostatecznie do projektu Jonathanem Demme'em na nowojorskim lunchu, ten poprosił ją o streszczenie opowieści w jednym zdaniu. Odpowiedź Foster – "To historia jednej kobiety starającej się uratować drugą" – nie tylko ustawiła (co sam przyznał po latach) reżyserską strategię Demme'a , inspirując zarazem ochrzczenie nowo powstałej firmy producenckiej reżysera mianem "silnego serca" (A Strong Heart), ale przede wszystkim dostarczyłasolidnego fundamentu feministycznego. Oto bowiem w centrum opowieści policyjnej rzeczywiście znalazła się kobieta: filigranowa i zakompleksiona z racji prowincjonalnego pochodzenia ("Twój akcent... Czysta Zachodnia Wirginia...", jak mówi o niej Lecter), ale zarazem diabelnie silna i zdeterminowana. Już sekwencja otwierająca – zalana złowieszczą ilustracją muzyczną Howarda Shore'a i zaszyta w gęstym od kraczących wron lesie okalającym (autentyczny i sfilmowany przez Demme'a ) ośrodek szkoleniowy FBI w Quantico – ukazuje Starling jako fighterkę: zziajaną dziewczynę w przepoconym dresie, nieodpuszczającą treningu ani na chwilę, a po wszystkim stającą w windzie między tuzinem zwalistych facetów, przy których jawi się niczym baśniowa mała dziewczynka zagubiona w krainie olbrzymów.Clarice różni się od wszystkich dotychczasowych filmowych heroin nie tylko posturą, ale i szacunkiem, jaki męski reżyser żywi dla jej ciała. Clarice nie rozbiera się na ekranie. Nie widzimy jej "przypadkowej nagości" w porannej pościeli, jej makijaż jest minimalny, a garderoba stanowi wzór zgrzebności ( Foster : "Nigdy nie grałam postaci o tak zwyczajnej aparycji"). Clarice nie ma chłopaka, a wszystkie momenty dyskomfortu wywołanego męskim szowinizmem – nie jego populistyczną parodią, ale szowinizmem codziennym, przaśnym i podprogowym – zostają wygrane koncertowo. Główna emocjonalna relacja filmu – pomiędzy Clarice a psychopatycznym mordercą Hannibalem Lecterem ( Anthony Hopkins ), dostarczającym jej informacji w śledztwie w zamian za skrawki intymnych wyznań – jest wysoce wysublimowana, z kontaktem fizycznym ograniczonym do jednego przesunięcia małym palcem Lectera po dłoni Starling. Całerozpięte jest bowiem między sublimacją a obrazem nagiego popędu – między adoracją uwięzionego Lectera dla renesansowej Florencji a ekscesem jego sąsiada z celi obok, ciskającego Clarice w twarz świeżym nasieniem w ramach skrajnie przemocowych i atawistycznych samczych zalotów, przywodzących na myśl zachowania zwierzęce. Klasyczna już jedność przeciwieństw à la Lecter – kęs ludzkiej wątroby, ale zapijany chianti – znajduje też odzwierciedlenie w krawiectwie Buffalo Billa:, ale z ludzkiej skóry.Poza wszystkim innymto kawał zdumiewającej filmowej roboty, dowodzącej absolutnej elastyczności Demme'a jako reżysera (znanego do tej pory główne z filmów z zacięciem komediowym, choć ze skłonnością do gatunkowych przewrotek, jak wybitnaz 1986 roku). Pojedynki Clarice i Lectera, rozegrane przez Demme'a i jego stałego operatora Taka Fujimoto , są ekstremalne w zastosowaniu ujęć z aktorami patrzącymi prosto w kamerę, co wywołuje efekt tym bardziej hipnotyczny, że Hopkins z lekkością dokonuje fuzji strategii campowych i aktorstwa serio. Jest seksownym, hiperinteligentnym słupem soli (wszystkie poruszenia ciała Lectera można policzyć na palcach obydwu rąk), świadomie modulującym głos na wzór morderczego komputera HAL-9000 z(1968) Kubricka . Wszystkie cztery konfrontacje agentki z kanibalem pozostają sekwencjami o niesłabnącej sile oddziaływania, a sama cela Lectera w więzieniu dla psychicznie chorych zbrodniarzy w Baltimore – wykuta w litej skale, jak jaskinia potwora – jest chyba najważniejszym horrorowym locusem w całej historii kina, z możliwym wyjątkiem łazienki w pokoju nr 12 w niejakim Bates Motel. (Poza wszystkim innym, pomysłem genialnym okazała się myśl scenografki Kristi Zei , która po licznych nieudanych próbach kamerowych zaproponowała, by Lectera i Clarice dzieliły nie kraty, ale gruba szyba z pleksi – dzięki czemu ich wymiany stają się bardziej bezpośrednie i intymne.)Polska recepcjabyła niemal bez wyjątku entuzjastyczna, ale przyjęła bardzo swoisty obrót – całkowicie różny, niż miało to miejsce w ojczyźnie reżysera. Oto np. świętej pamięci krytyk-moralista ówczesnego tygodnika "Film", Jan Olszewski, opublikował pierwszą recenzję w dwa miesiące po nagrodzie reżyserskiej dla Demme'a na Berlinale (nr 17/91), określając film jako współczesny moralitet o niebywałej mocy, dopatrując się w rozpiętych na kratach więziennych zwłokach policjanta zabitego przez Lectera "pomnika szatana". Film wszedł na polskie ekrany pod koniec grudnia 1991 roku, a w styczniu roku następnego na łamach tegoż "Filmu" (nr 3/92) nikt inny jak Maciej Pawlicki – ówczesny redaktor naczelny pisma, a późniejszy producent(2016) Antoniego Krauzego – otwierał tekst wyznaniem, że podczas seansu z wrażenia dosłownie "zapomniał o oddychaniu" (kończył zaś nazwaniem całości "porażającym, przerażającym (...) perfekcyjnym (...) filmem o etycznym zagubieniu naszej kultury"). W maju tego samego roku tygodnik powrócił do tematu, publikując filozoficzną dysputę z ks. Januszem Pasierbem ("Lament owiec", nr 18/92), korespondującą niejako z tekstem gnostyka Jerzego Prokopiuka, opublikowanym z kolei na łamach "Kina" ("Demony są wśród nas", nr 5/92). Swój głos – tym razem krytyczny – dorzucił także Andrzej Werner, wiecznie sceptyczny wobec kultury masowej i stwierdzający w polemicznym tekście "Nie będę milczał jak owca" ("Film" nr 21/92), że Demme swym filmem "zaprzecza obiektywnemu istnieniu zła", lokując wszelką transgresję wyłącznie w ludzkiej psychice, która dzięki odpowiedniej prewencji zawsze może zostać w porę naprostowana ("Bezgrzeszny świat kultury masowej bierze w swą obronę wszelkie istnienie na tej ziemi").Z perspektywy czasu wszystkie te reakcje uderzają z dwóch powodów: po pierwsze, żadna z nich nie dotyka nawet tematu dyskutowanego gorąco w USA, tzn. oprotestowanej przez środowiska gejowskie parodystycznej seksualności "przegiętego" Buffalo Billa, a po drugie: wszystkie bez wyjątku stanowią świadectwo moralnego szoku w kontakcie z dziełem, na którego recepcję nic nie mogło polskiego widza A.D. 1991 przygotować. O ile nawet przeciętny amerykański widz miał już wcześniej do czynienia z kinem exploitation (a Demme sam to kino jeszcze w latach siedemdziesiątych współtworzył, pod wodzą obecnego w obsadzie Rogera Cormana ), o tyle dla polskich odbiorców krwawy i sadystyczny koszmarjawił się jako bezprecedensowy, upiorny fantom zrodzony – o dziwo – w tzw. wolnym świecie. Jeśli więc Peter Travers pisał w marcu 1991 roku na łamach "Rolling Stone", że film jest zarazem "bezlitośnie straszny i litościwie ludzki", Terrence Rafferty z "New Yorkera" dowcipnie zestawiał Lectera z profesorem Moriartym z opowieści o Sherlocku Holmesie (25 luty 1991), a J. Hoberman z "Village Voice" lokował siłę opowieści w "niemożliwym do ukojenia smutku" Clarice Starling ("Mimo że to ona jest bohaterką filmu, finałowy obraz wolności nie należy do niej") – o tyle w Polsce nikt na podobny dystans nie potrafił sobie pozwolić. Bardziej niż jakikolwiek inny film z możliwym wyjątkiem(1992) Paula Verhoevena ukazało, iż nadwiślańska krytyka filmowa nazbyt długo pozostawała chroniona przed tym, co w kinie najmniej szacowne i najbardziej szokujące jednocześnie.Co być może najciekawsze, nikt z polskich komentatorów nie zwrócił uwagi na klasowy wymiar całej opowieści – na ową pogardę, na jakiej świadomie gra Lecter, nazywając Clarice w pierwszej rozmowie "chamką" i wykpiwając jej "dobrą torebkę i tanie buty", dostrzegając, że "dobra dieta wzmocniła ci kości, ale od białej hołoty () dzieli cię co najwyżej jedno pokolenie". U Harrisa wątki te były bardzo silnie obecne; sama Clarice odnajdywała w sobie ślady uprzedzeń w stosunku do uprzywilejowanej społecznie ofiary, czyli córki wpływowej, konserwatywnej pani senator (w przekładzie Andrzeja Szulca czytamy: "Clarice mogła z łatwością wyobrazić sobie ją jako zapatrzoną w siebie, trochę tępą uczennicę szkoły z internatem, jedną z tych, które nigdy nie słuchają, co się do nich mówi"). Żaden z polskich recenzentów nawet się o tym nie zająknął, co po części pokazuje ślepotę na kwestie klasowe, jaka charakteryzuje całe polskie lata 90. w ich zachłyśnięciu nominalną wolnością.I pewnie także dla nadrobienia tej zaległości warto wrócić po latach do: ten podszyty "rzeką ludzkich łez" (znów Hoberman) thriller jest między innymi lamentem świadomego obywatela nad Ameryką – nad jej podziałami, traumami i nad ciągłym lękiem o społeczny status, który napędza społeczne resentymenty. Clarice Starling dokonuje na naszych oczach awansu moralnego, zawodowego i klasowego, zyskując uznanie przełożonego o urodzie typowego WASP-a ( Scott Glenn ), ale ostatnie ujęcie pokazuje, że zakochany w niej szatan znajduje schronienie w słonecznym Trzecim Świecie, którego kolonialny status wciąż nie został rozliczony. Następny film Demme'a (1993), pokaże zabójcę i deformatora ludzkich ciał bardziej bezwzględnego – a z pewnością bardziej masowego – od Buffalo Billa. Będzie nim AIDS, a tematem opowieści – reakcja nań Ameryki nader przywiązanej do klasowych barier, i bynajmniej nie chcącej poznać prawdy o własnych synach.