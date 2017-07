Pożyteczny idiota

[Jakub Socha] $groupName $groupNameCode

GORĄCZKA ZŁOTA

Pożyteczni idioci nigdy nie zginą, właśnie objawił się kolejny.

Stone nie przyszedł do Putina, żeby go przepytać, tylko żeby poprzez niego poznęcać się nad Ameryką. Jakub Socha

Liczbie bzdur, które słyszymy, towarzyszy ta sama liczba przemilczeń. Jakub Socha

Ale wróćmy do dokumentu. Odpowiedzialny jest za niego nie kto inny jak Oliver Stone – człowiek, który, jak wiadomo, ma serce po lewej stronie; przyjaciel dwóch dziarskich wodzów: Castro i Chaveza. Od teraz można też powiedzieć, że przyjaciel Władimira Putina – pyta reżyser polityka, gdy spotykają się po długiej nieobecności (rozmowy były nagrywane w kilku sesjach między 2015 a 2017 rokiem), na co ten mu odpowiada –. Równie cudacznych sytuacji i wymian zdań jest tu więcej. Panowie oglądają na przykład razem Kubricka ; stojąc na tarasie pałacu w Soczi, sięgają wzrokiem poza horyzont; piją przyniesioną przez pana prezydenta kawę. Stone pyta swojego bohatera, jak się modli; chwali go za to, że wychował wspaniałe córki. Putin z kolei opiewa odwagę i talent swojego amerykańskiego gościa; jego żonie poleca odwiedzić Sankt Petersburg, koniecznie w białe noce. Rosjanin proponuje Amerykaninowi na powitanie żółwika; gdy się żegnają, Amerykanin proponuje formę na niedźwiedzia. To wszystko to jednak interludia. Tak samo zresztą jak przechadzki Stone'a po Kremlu i po Placu Czerwonym, obserwowanie Parady Zwycięstwa czy zwiedzanie Mauzoleum Lenina.Sednem projektujest polityka, którą uprawia rosyjski prezydent, a także ta, którą uprawiają Stany Zjednoczone. Choć w trakcie rozmowy pojawiają się takie postacie, jak Chruszczow czy Jelcyn, głównej analizie zostają poddane te czasy, w których za sterem Rosji stał już Putin . Jakie to czasy? Wręcz bajkowe, o czym dowiadujemy się już na samym początku z ust Stone'a , wygłaszającego pean na cześć swojego bohatera: Putin chyba nie był na to gotowy, ugina się pod tym zwałem wazeliny, po chwili jednak zbiera siły i mówi: Stone jednak nie zamierza przestać, chce dokończyć drugą zwrotkę. W dalszej części wspomina o opiece nad słabszymi, szacunku dla starszych, a nawet o równym kroku jego żołnierzy, za który prezydent też jest odpowiedzialny. Na koniec zadaje pełne podziwu pytanie:W odpowiedzi słyszy od swojego idola:Człowiek patrzy na to i przeciera ze zdumienia oczy, przez moment może nawet się łudzi, że to przecież musi być jakaś zmyślna strategia policzona na to, żeby uśpić przeciwnika, a wiadomo, że przeciwnik jest trudny, bo przeszkolony na kursach w samym KGB. Złudzenie rozwiewa się jednak bardzo szybko. Stone nie przyszedł do Putina , żeby go przepytać, tylko żeby poprzez niego poznęcać się nad Ameryką. Jasne, Ameryka nie jest święta, należy ją krytykować. Krytykowanie to jedno, wygłaszanie jednak zdań, że doczekaliśmy takich czasów, że ludzie uciekają ze Stanów do Rosji, bo tylko tam będą czuli się bezpiecznie, to coś zupełne innego. Stone oczywiście pije tu do sprawy Snowdena , o którym niedawno zrobił nudny film. Swoje przekonanie o przewadze rosyjskiego systemu demokratycznego nad tym amerykańskim opiera we własnym mniemaniu na faktach. Jak wyglądają te fakty? Ano tak, że reżyser zapytał Putina , czy w Rosji zbiera się również metadane i podsłuchuje obywateli, na co usłyszał, że nie.I tak jest za każdym razem. Stone pyta o prześladowanie społeczności LGBT, Putin odpowiada, że nie ma nic przeciwko gejom i lesbijkom. Pyta o wolne media, słyszy, że przecież w Rosji jest mnóstwo gazet. Pyta o naloty w Syrii, słyszy, że przecież naloty służą temu, żeby zniszczyć terroryzm. Pyta o bogactwo Putina, słyszy zapewnienie, że wcale nie jest bogaty. Pyta o ingerencję w wybory w innych krajach, słyszy, że to nieprawda. Pyta o zajęcie Krymu, słyszy, że to nie było żadne zajęcie, tylko akcja ratunkowa – jakby na potwierdzenie w obrazku pojawia się rosyjski żołnierz, którego mała dziewczynka całuje w policzek.Liczbie bzdur, które słyszymy, towarzyszy ta sama liczba przemilczeń. Stone cały czas obnosi się z obszernymi notatkami z listą tematów, które będzie chciał poruszyć, nie ma jednak wśród nich nic o FSB, Ramzanie Kadyrowie, Borysie Niemcowie, Annie Politkowskiej, Pussy Riot, Michaile Chodorkowskim, Aleksandrze Litwinience. Nie ma nic o ofiarach administracji Putina, nic o współpracującym z nim bandytach. Jest za to dużo troski o samą Rosję, otoczoną przez wilki, próbującą sobie jakoś w tym dzikim świecie radzić. Ten świat próbują uczynić jeszcze bardziej dzikim amerykańscy politycy, którzy zapomnieli, że zimna wojna już się skończyła i znowu rozpoczynają wyścig zbrojeń. Putin wtóruje swojemu przyjacielowi, apeluje o pokój na ziemi i o rozwagę. Mówi, że trzeba zająć się przyrodą i klimatem.Putin liderem partii zielonych – tego już było za wiele. Żeby wyrwać się z tej psychodelicznej bańki, wziąłem się za książkę Krystyny Kurczab-Redlich "Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina" i oczywiście wpadłem od razu do bagna, z którego trudno się otrząsnąć. Polska dziennikarka nie szczypie się, porównuje Putina wprost do Stalina – ta prawie ośmiuset stronicowa cegła jest jego wielkim oskarżeniem; szeroką panoramą wynaturzeń władzy, o których chyba mało kto ma pojęcie; niekończącym się katalogiem zbrodni, za które odpowiedzialny jest obecny prezydent Rosji – popełnianych na całych narodach i pojedynczych ludziach. Obraz amerykańskiej polityki przedstawiony wwygląda przy tych opisach co najmniej niewinnie.