"Łotr 1" o krok od miliarda

Podobnie jak w Stanach tak i na świecie drugi weekend tego roku przyniósł mieszane wieści. Z jednej strony jest już pewne, że obraz dołączy do grona miliarderów. Z drugiej strony film nie był w stanie utrzymać pierwszego miejsca w zestawieniu.Obraz zarobił w weekend. Dzięki temu zagraniczne wpływy wynoszą 481 milionów dolarów, zaś globalnie na koncie jest 980 milionów.będzie 28. filmem w historii, któremu uda się osiągnąć miliard dolarów (i 13. wytwórni Disneya). Najlepszym rynkiem w ten weekend pozostały Chiny z kwotą 9 milionów dolarów. Jednak łączne wpływy nie budzą zachwytu, bo ledwo przekroczyły 50 milionów (52,8 mln).Numerem jeden w naszym zestawieniu sąz wynikiem. Awans z miejsca trzeciego był możliwy dzięki Chinom, gdzie obraz miał właśnie swoją premierę. Tamtejsi widzowie wolą widowiska fantasy niż SF, czego najlepszym dowodem jest otwarcie na poziomie 17,3 mln dolarów i to pomimo wielkiej kampanii promocyjnej, która rozpoczęła się jeszcze w grudniu. Na szczęście dla producentów obraz nie będzie miał dużej konkurencji aż do Nowego Roku, więc może ostatecznie uciułać niezłą sumkę.Na drugim miejscu znalazł się. Film wyświetlany jest w 71 krajach, z czego w 14 był numerem jeden. Najlepiej poradził sobie w Brazylii, gdzie otworzył się kwotą 3,7 mln dolarów. Za to w Korei Południowej zajął dopiero piąte miejsce z wynikiem 1,5 mln dolarów (2,2 mln od premiery w środę). Weekendowe wpływy wyniosłyNa czwartym miejscu znalazła się animacja Disneya. Obraz zarobił w weekend, z czego spora część (4,1 mln) pochodzi z Korei Południowej. To trzecie najlepsze otwarcie animacji studia. Wynik byłby zapewne wyższy, gdybynie miała konkurencji w postaci. Ten film z łatwością utrzymał się na pierwszym miejscu i jest już o krok od uzyskania tytułu najbardziej kasowej japońskiej animacji na rynku koreańskim.W naszym zestawieniu pojawił się w końcu jeden z głównych pretendentów do Oscarów –. Obraz zarobił w weekend około. Portal comScore podaje 17,8 mln dolarów, ale wynik ten uwzględnia wpływy z pokazów przedpremierowych m.in. z Niemiec i Wielkiej Brytanii. W tym ostatnim krajuuzyskał najlepsze otwarcie w historii studia Lionsgate (6 mln funtów wraz z pokazami przedpremierowymi). Z Hiszpanii pochodzi 1,9 mln dolarów, a z Niemiec 1,4 mln (wraz z wpływami z pokazów przedpremierowych).Z pierwszą piątką pożegnała się animacja Universalu. Film zarobił w ten weekend. Obraz doskonale sprzedaje się w Australii, gdzie trzeci tydzień z rzędu utrzymał się na pozycji lidera.Granicęosiągnął w tym tygodniu jeszcze jeden obraz –. Widowisko zadebiutowało na pierwszym miejscu we Francji (2,3 mln dolarów) i na drugim miejscu w Niemczech (2 mln dolarów).