"Łotr 1" zwycięzcą długiego świątecznego weekendu w amerykańskich kinach

Od bardzo dawna w amerykańskich kinach nie było takiego natłoku premier. W świąteczny długi weekend o zawartość portfeli widzów walczyły zarówno blockbustery za setki milionów dolarów jak i skromniejsze tytuły typowane do przyszłorocznych Oscarów. Nie wszystkie filmy wyszły z tej morderczej batalii z tarczą.Zacznijmy od zwycięzców. Pierwsze miejsce - zgodnie z przewidywaniami - przypadło. Pierwszy z zaplanowanej serii spin-offóww drugi weekend wyświetlania zgarnął 64,4 mln dolarów. Jeśli doliczymy do tego kolejnych 31,7 mln, które film zarobił dzisiaj, łącznie na jego koncie znajduje się już 318,1 mln. Produkcja Disneya i LucasFilm zajmuje w tej chwili 9. pozycję wśród najbardziej dochodowych produkcji 2016 roku w USA. Kwestią czasu pozostaje, kiedy uda jej się przebić do pierwszej trójki.Bardzo przyzwoicie poradziła sobie nowa animacja producentóworazod środy do poniedziałku uzbierało prawie 77 mln dolarów. Wynik z samego weekendu to 35,3 mln.O podobnym rezultacie mogły tylko pomarzyć dwie inne duże premiery. Zarównojak izostały zrealizowane za ponad 100 milionów dolarów z udziałem dużych hollywoodzkich gwiazd. Drugi tytuł miał w rękawie jeszcze jednego asa - scenariusz powstał na podstawie jednej z najbardziej dochodowych serii gier wideo w historii. Ostatecznie oba widowiska zanotowały kiepskie otwarcia -w ciągu sześciu dni zgarnęli 30,4 mln (utarg z weekendu: 14,8 mln), a- tylko 22,5 mln (10,3 mln).Spośród filmów typowanych do przyszłorocznych Oscarów w minionych dniach najwięcej zarobiły. Pokazywany do tej pory na zaledwie czterech kopiach obraz Denzela Washingtona trafił w niedzielę do szerokiej dystrybucji. W zaledwie dwa dni wyssał z portfeli widzów 11,3 mln dolarów.Na koniec kilka słów o filmie, który w trakcie świątecznego okresu mógł pochwalić się najwyższą średnią na kino. Mowa o dramacie religijnymw reżyserii Martina Scorsesego , który trafił na ekrany dopiero dzisiaj. Wpływy z czterech kin wyniosły bardzo dobre 180 tysięcy dolarów. Do szerokiej dystrybucji obraz trafi w połowie stycznia.