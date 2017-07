Najnudniejszy film w historii kina – takie określenie większość filmowców uznałoby za obraźliwe. Inaczej podchodzi do tego producentPeter Freedman. Nie tylko jest z takiego określenia zadowolony, ale liczy na to, że widzowie również to potwierdzą.nie ma fabuły, dialogów ani aktorów. Trwa za to osiem godzin. Co więc wypełnia ten czas? Widoki pasących się owiec... w slow-motion.Producenci obrazu wierzą, że istnieje niewykorzystana widownia, która doceni ich dzieło.