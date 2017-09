"Bahubali" powraca: maraton z indyjską superprodukcją na Pięciu Smakach

Spektakularna saga z Indii Południowych doczekała się drugiej części, która podobnie jak pierwsza szturmem zdobyła nie tylko lokalne rynki.godnie rywalizuje z największymi hollywoodzkimi blockbusterami, gwarantując zapierające dech w piersiach efekty specjalne i prawdziwie mitologiczny narracyjny rozmach.Widzowiebędą mieli okazję ponownie zanurzyć się w epicką historię królewskiego rodu. Zapraszamy na maraton obejmujący filmy. To będzie wyprawa pełna głębokich jak ocean wzruszeń, mrożących krew w żyłach przygód i trzymających w napięciu do ostatniej sekundy starć imponująco zbudowanych wojowników i zadziwiających sprawnością wojowniczek.Największy w historii sukces Tollywoodu – kina Indii Południowych. Znalezione w strumeniu niemowlę wyrasta na mocarnego mężczyznę, który niebawem wkracza na drogę przeznaczenia, prowadzącą go w stronę starożytnego królestwa, cierpiącego pod władzą tyrana. Wspinaczki po kilometrowych wodospadach, setki wojowników, słonie, rydwany, miotacze ognia, błyszczące złotem miasto i urzekająca historia miłosna - to tylko początek wrażeń, jakie zapewnia pierwsza część sagi.Główny bohater odkrywa swoje dziedzictwo i poznaje burzliwą przeszłość królestwa Mahishmati: dzieje rywalizacji skłóconych dziedziców tronu i złowieszczych intryg, które zakłóciły spokój kraju, ale też pełną zwrotów akcji historię miłości jego rodziców. Nie zabraknie popisowych walk na łuki i miecze, szumu jedwabnych sari na pałacowych korytarzach, a nawet podniebnej podróży żaglowcem w kształcie łabędzia.Maraton Bahubali odbędzie się również w Kinie Nowe Horyzonty w dniu 17 listopada. Sprzedaż biletów rozpocznie się 2 października na stronie kina.Trwa sprzedaż karnetów na 11. edycję Pięciu Smaków. W tym roku dostępne są jego trzy wersje: Karnet Pięć Smaków, Karnet Radio Azja i Karnet Master oraz karnety z atrakcyjną ofertą noclegową, przeznaczoną specjalnie dla widzów spoza Warszawy. Sprzedaż karnetów na stronie trwa do 20 października lub do wyczerpania dostępnej puli. Szczegółowy program festiwalu zostanie ogłoszony w połowie października.11. edycja festiwalu odbędzie się w Warszawie w dniach 15-22 listopada.Więcej na stronieŚledź nas na