"Belfer" powraca!

3 2 1

3 2 1



Już dziś premiera w CANAL+. Pierwszy odcinek 2. sezonu na dużym ekranie tylko w kinach Helios!Już dziś owe wszystkich kinach Helios pierwszy odcinek 2. sezonu serialu, oryginalnej produkcja CANAL+.W roli głównej: Maciej Stuhr . Ponadto na ekranie: Zofia Wichłacz Mirosław Haniszewski i inni.Belfer, Paweł Zawadzki ( Maciej Stuhr ), zostaje zmuszony do podjęcia pracy w jednym z prestiżowych liceów we Wrocławiu. Już wydarzenia pierwszych kilku dni w nowej szkole wywołują w nim wstrząs. W liceum dochodzi do tragedii. Pojawia się milion pytań, na które nie ma odpowiedzi. Jedno jest jasne: na terenie liceum toczy się mordercza gra. To nie jest szkoła, jak każda inna. To nie są zwykli uczniowie, a Belfer nie znalazł się tam przypadkowo.Cały 2. sezon serialu dostępny na CANAL+. BELFER. Sezon 2. od, godz.