"Black Widow" - zostały już tylko trzy kandydatki na reżyserkę

Marvel Studios aktywnie działa na rzecz realizacji widowiska. Jak podaje Deadline, wytwórnia szuka właśnie odpowiedniej osoby na stanowisko reżysera. Wiadomo, że będzie to kobieta. Na razie nie wiemy jednak która.Zdaniem Deadline faworytką do zdobycia angażu jest australijska reżyserka Cate Shortland , której nie było na podawanej w kwietniu liście kandydatek na reżyserkę. Jest ona autorką znanego z polskich kin. Jej ostatnim obrazem był Shortland ma jednak dwie poważne rywalki. Pierwszą jest Amma Asante ). Drugą - Maggie Betts ). Obie były wymieniane w gronie faworytek już wcześniej.Ta trójka przetrwała wstępną selekcję, w której było 49 kandydatek. Wszystkie trzy spotkały się w ostatnich dniach z szefem Marvel Studios Kevinem Feige'em oraz samą Czarną Wdową, Scarlett Johansson Oczywiście na chwilę obecną nie wiemy nic na temat potencjalnej fabuły. W komiksowym uniwersum Czarna Wdowa to Natasha Romanova - szpieg, która po raz pierwszy pojawiła się w roku 1964 jako przeciwnik Tony'ego Starka. Kobieta przegrała pojedynek z superbohaterem, ale jej postać spodobała się na tyle, że powróciła w kolejnych albumach z czasem przechodząc na stronę dobra. W MCU zadebiutowała wi od tamtej pory pojawiała się wielokrotnie w kolejnych widowiskach Marvela.