"Człowiek ze stali 2" dostanie niemożliwego reżysera?

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że Warner Bros. w końcu zdecydowało się na realizację, czyli kontynuację. Studio do tej pory nie podało jednak, kto widowisko wyreżyseruje. Internet więc może do woli spekulować.W marcu na kandydata numer jeden wyrósł Matthew Vaughn . Wytwórnia podobno bardzo chce pracować z nim przy którymś z widowisk DC Comics.miało być ich główną ofertą, ale nie jedyną (ostatnio wspominany był). Teraz internauci wierzą, że to widowisko trafi do innych rąk. Reżyserem ma ich zdaniem zostać Katalończyk J.A. Bayona Autorpracuje obecnie nad, ale jego ostatnia aktywność twitterowa zwróciła uwagę fanów kinowego uniwersum DC. Otóż jego konto na Twitterze zaczął śledzić sam szef DC Films Geoff Johns . A jak nauczyły nas wydarzenia z przeszłości, jeśli Johns kogoś zaczyna śledzić na Twitterze, ten prędzej czy później trafia do kinowego uniwersum DC. Oczywiście często wkrótce potem z niego ucieka (jak na przykład niedoszły reżyser Rick Famuyiwa ).Sam Bayona również zaczął… śledzić poczynania Johnsa na Twitterze. Jego konto jest też opatrzone zdjęciem Christophera Reeve'a jako Supermana. A w niedawnej sesji pytań i odpowiedzi na Reddicie reżyser ujawnił, że Donnera był pierwszym filmem, jaki widział w życiu. Od tego czasu jest wielkim fanem Człowieka ze Stali. I to ten film miał sprawić, że sam zechciał zostać reżyserem.Po dodaniu dwóch do dwóch internauci uznali, że są to dowody na to, że Bayona brany jest pod uwagę jako reżyser