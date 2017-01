"Czarodziejki" wracają do telewizji

Kanał CW sięga po jeden z największych przebojów stacji WB (która przekształciła się później w CW), czyli. Będzie to drugie podejście do odświeżenia serialu. Poprzednio za projekt brała się stacja CBS (współwłaściciel CW) w 2013 roku. Tamta wersja została jednak odrzucona jeszcze na poziomie prac nad scenariuszem.debiutowały w 1998 roku. Była to historia trzech sióstr mieszkających współcześnie w San Francisco. Zgodnie z tytułem były obdarzone nadprzyrodzonymi mocami. Jednak w serialu zmagały się nie tylko z demonami i innymi siłami nieczystymi, lecz również z typowymi problemami kobiet mieszkających w wielkim mieście.Za noweodpowiadać będą: autork Jennie Snyder Urman oraz producent (a także reżyser odcinka pilotowego) Ben Silverman i scenarzystki Jessica O'Toole stacji CW nie będzie rozgrywać się współcześnie. Akcja serialu zostanie przeniesiona do roku 1976. Jednak wciąż powinien mieć trzy główne bohaterki.