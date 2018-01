"Emotki" pierwszym filmem, który trafił do kin w Arabii Saudyjskiej

3 2 1



Arabia Saudyjska dokonała niedawno rewolucyjnej zmiany w swojej polityce dotyczącej filmów. Po 35 latach przerwy na terenie kraju otwierane są na nowo kina. I wiadomo już, jaki jest pierwszy hollywoodzki film pokazywany w nich. To animacjaNie znamy powodów, dla których właśnie ten obraz uznano za odpowiedni do puszczania w arabskich kinach. Decydenci najwyraźniej nie są użytkownikami Rotten Tomatoes. Animacja należy bowiem do niechlubnego grona filmów, które w momencie premiery miały 0% pozytywnych recenzji.Film można w Arabii Saudyjskiej na razie oglądać w specjalnie do tego przystosowanych namiotach i pustostanach. Pierwsze kino z prawdziwego zdarzenia ma zostać otwarte w marcu.