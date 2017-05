"Halo Ziemia" - otoczeni filmem

Dlaczego tak bardzo potrzebujemy kontaktu z innymi? Czy Internet naprawdę zbliża ludzi? Jak dać o sobie znać innym potencjalnym mieszkańcom kosmosu? Zobacz– najnowszy film ze Zbigniewem Zamachowskim , stworzony przez planetarium Centrum Nauki Kopernik.Planetarium kojarzy nam się raczej z obserwacją gwiazd niż z projekcją filmową. Nowoczesne planetaria są jednak wyposażone w sferyczne ekrany, doskonale nadające się do oglądania filmów. Wyobraźmy sobie wielką piłkę, którą przecinamy na pół. Jeśli jedną z otrzymanych w ten sposób części umieścimy nad głową, stworzymy coś na kształt planetaryjnej kopuły. Gdzie na takim ekranie wyświetlany jest film? Wszędzie! Akcja rozgrywa się przed nami, nad nami, z boku i z tyłu. Obraz nas otacza, oddziałuje na zmysły i daje wrażenie uczestniczenia w fabule.Technologię, w której tworzone są filmy na ekrany sferyczne, nazywamy fulldome. Taka produkcja jest wyzwaniem dla twórców, którzy zarówno storyboardy, jak i całe kadry muszą wpisywać w format koła. Wszystkie pokazywane w filmie obiekty są "ustawione" na jego obwodzie i zbiegają się ku środkowi. W produkcjach fulldome nie stosuje "ostrego" montażu. Ujęcia zmieniają się w wyniku przejść i przenikań. Specyficzne są także ruchy kamery - o wiele wolniejsze niż w tradycyjnych filmach. Dzięki nim uzyskuje się obraz majestatycznie płynący i porywający nas w swój nurt.Jak to wygląda z perspektywy widza? W planetarium Centrum Nauki Kopernik można oglądać– najnowszy film, stworzony przez działające w Centrum studio. To podróż, ukazująca ważne momenty w historii komunikacji międzyludzkiej. Podczas seansu siedzimy na wygodnych fotelach, rozłożonych do pozycji półleżącej. Nie jesteśmy w stanie objąć wzrokiem całego ekranu na raz, dlatego rozglądamy się dookoła. Wysoko nad naszymi głowami rozpościera się niebo. Niesieni wiatrem, dryfujemy w kierunku mitycznej wieży Babel. Podążając za stadem wilków, docieramy w głąb jaskini Lascaux i podziwiamy odkryte tam malowidła – najwcześniejsze piktogramy. Składamy wizytę Johannesowi Gutenbergowi i odwiedzamy surrealistyczną bibliotekę. Jesteśmy świadkami pierwszej rozmowy telefonicznej, początków internetu i startu rakiety Voyager. Rewolucja technologiczna rozgrywa się na naszych oczach, a my jesteśmy jej świadkami! Na koniec możemy wsłuchać się w Kosmos. Może uda nam się usłyszeć kogoś, kto szuka kontaktu właśnie z nami?Filmów fulldome nie powstaje wiele na świecie. W Polsce tworzy je jedynie studio Centrum Nauki Kopernik.to druga produkcja, zrealizowana przez ten zespół. W roli narratora wystąpił Zbigniew Zamachowski , a muzykę skomponował Jan Duszyński – autor oprawy muzycznej filmów(za którą był nominowany do nagrody Orła) czy. Reżyserem jest Paulina Majda . Film trwa 32 min. i jest rekomendowany dla widzów od 7 roku życia.