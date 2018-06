"Iluzja" będzie prawdziwym magicznym show

Lionsgate we współpracy z The Works Entertainment przygotowuje magiczne show inspirowane filmowym dyptykiem. Biorąc pod uwagę popularność filmów oraz ich tematykę, było to nieuniknione."Now You See Me Live" określane jest jako "prawdziwe dzieło sztuki, pokaz magiczny wykorzystujący najnowszą technologię, pełen zaskakujących zwrotów akcji oraz niesamowitych numerów w wykonaniu światowej czołówki iluzjonistów". Całość ma mieć pokaźny budżet, lecz jak zapewniają organizatorzy, będzie bazować w większej mierze na talencie magików niż na scenografii i efektach.Czy w programie pojawią się sztuczki znane z filmów? Czy na gościnne występy wpadną aktorzy? Czy przy okazji show ktoś obrabuje prawdziwy bank? Odpowiedzi na te pytania poznamy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.