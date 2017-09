"John Wick 3" letnim blockbusterem

3 2 1



Lionsgate ogłosiło właśnie datę premiery filmu. Obraz trafi do kin w maju 2019 roku.W ten sposób każda część opowieści o emerytowanym hitmanie trafia do kina inną porą roku. Pierwszypojawił się bowiem jesienią i zarobił na świecie niecałe 89 milionów dolarów. Drugidebiutował zimą i zarobił ponad 171 milionów dolarów.Studio liczy, że początek lata będzie jeszcze korzystniejszy dla cyklu. Póki co 17 maja 2019 roku poza trzecimdo kin nie wchodzi żaden duży tytuł. Za to tydzień później będzie gorąco, bo premiery zaplanowane mają dwa widowiska:Obraz wyreżyseruje Chad Stahelski , a scenariusz napisze Derek Kolstad . Obaj panowie są związani z cyklem od początku.