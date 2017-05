"Justice League Dark" znowu z innym reżyserem

Ekranizacja komiksukolejny raz straciła reżysera. Z powodu napiętego grafiku z posady zrezygnował właśnie Doug Liman Wytwórnia Warner Bros. znalazła się już ponoć następcę Limana . To Andres Muschietti , który kończy właśnie postprodukcję horroruwedług prozy Stephena Kinga opowie o drużynie składającej się z postaci mających do czynienia z magią i zjawiskami paranormalnymi. W skład grupy wchodzą m.in.: Constantine, Deadman, Spectre, Swamp Thing, Phantom Stranger, Zatanna i Etrigan.Przez długi czas w projekt był zaangażowany Guillermo Del Toro . Kiedy jednak twórcazrezygnował z udziału w przedsięwzięciu, szanse na realizację zmalały niemal do zera. Informacja o kandydaturze Muschiettiego świadczy jednak o tym, żewciąż jest priorytetem dla studia.