"Mumia" przetrwała jako lider w kinach na świecie

Getty Images © Mark Wilson



Studio Universal Pictures miało szczęście, że w kinach na świecie obyło się bez jednej dużej premiery. Dzięki temuz wynikiempozostała najlepszym filmem zagranicznego box office'u. Obraz trafił do pięciu nowych krajów, z czego w trzech zajął pierwsze miejsce. Jednym z nich jest Francja, gdzie od środyzarobiła 3,4 mln dolarów. Najlepiej widowisko sprzedaje się w Chinach (11,6 mln dolarów w ten weekend). Dzięki temu globalne wpływy filmu wynoszą 295,6 mln dolarów, z czego 239,1 mln pochodzi z kin spoza Stanów Zjednoczonych.Numerem dwa naszego zestawienia jest, która zadebiutowała w Niemczech na podobnym poziomie, co cztery lata temu. Pojawiła się też w Holandii i Norwegii. Wszędzie zajęła pierwsze miejsce. Łączne weekendowe wpływy wyniosłyPodium kompletuje. Swoją pozycję zawdzięcza Chinom, gdzie miał swoją premierę w czwartek i zgarnął 29,1 mln dolarów. To wynik solidny, ale nie rewelacyjny, co źle wróży filmowi, jeśli będziemy pamiętać, że już w tym tygodniu swoją premierę ma w Chinach piąta część. Weekendowe wpływywyniosły, dzięki czemu globalnie przekroczył 200 milionów (obecnie 215 mln).Pierwsza nowość w naszym zestawieniu znalazła się dopiero na czwartym miejscu. To, które zarobiły w weekend, a od premiery 21,3 mln dolarów. Obraz trafił do 23 krajów, z czego w większości wywalczył pierwsze miejsce. Najlepiej animacja sprzedała się w Meksyku (5,9 mln dolarów) i Rosji (3,8 mln, od premiery 4,8 mln). W Indiach na otwarcie trzecieuzyskały tyle, ile druga część w sumie. W Albanii, Chorwacji, Turcji i na Ukrainie film zanotował rekordowe otwarcie Pixara.Za piątym miejscu znaleźli sięz wynikiem. To wystarczyło, by łączne zagraniczne wpływy osiągnęły pół miliarda dolarów. Jest to trzecia premiera tego roku (a druga Disneya), której udała się ta sztuka.W weekend granicę 10 milionów dolarów przekroczył jeszcze. Komedia zarobiła ok.. Obraz pojawił się w 16 nowych krajach, w większości nie zrobił wrażenia. Najlepiej wystartował w Meksyku (drugie miejsce z wynikiem 2,4 mln dolarów). W Brazylii zajął trzecie, a w Argentynie dopiero czwarte miejsce.ComScore podaje, że 10 milionów zarobiła też animacja. Jednak są to wyniki od wtorku. W sam weekend wpływy wyniosły. Obraz pojawił się w pięciu krajach - Australii, Malezji, Filipinach, Tajlandii i Singapurze - i wszędzie zajął pierwsze miejsce.