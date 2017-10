"New Mutants" to pierwsza część trylogii horrorów o mutantach

3 2 1



Zwiastunzaskoczył tym, że zapowiada opowieść o mutantach Marvela w konwencji horroru - chociaż reżyser Josh Boone ostrzegał od jakiegoś czasu, że zamierza wykorzystać schemat filmu o nawiedzonym domu. To jednak nie koniec jego planu. Jeśli film okaże się hitem, czeka nas więcej opowieści o mutantach w konwencji kina grozy., zdradził reżyser., dodał Boone Reżyser rozwinął też wątek inspiracji: Nasz zarys opiera się na komiksach Billa Sienkiewicza , numery 18–31, 35–38), kiedy New Mutants stali się mroczni, surrealistyczni i bliżsi horroru. Bardzo zainspirowała nas historia "Demon Bear", która jest prawdopodobnie najpopularniejszym komiksem o New Mutants. Czerpaliśmy też z takich filmów, jak, książek Stephena Kinga i nawetPremiera filmu 13 kwietnia 2018.