"Obecność 3" będzie inna niż dwie poprzednie części

3 2 1



Po dwóch częściachzdążyliśmy zaprzyjaźnić się z polującym na duchy małżeństwem Warrenów ( Vera Farmiga Patrick Wilson ), a także przyzwyczaić do pewnego schematu, zgodnie z którym toczą się ich przygody. Producent Peter Safran zapowiedział jednak, że trzecia część serii będzie nieco różnić się od pozostałych., powiedział Safran Wygląda na to, że filmowcy jeszcze nie zdecydowali się na to, jaka sprawą zajmą się tym razem Warrenowie. Na szczęście kariera prawdziwych Eda i Lorraine Warrenów jest bogata w szereg intrygujących dochodzeń, producenci mają więc z czego wybierać. Potwierdził to sam Safran , który dodał jeszcze:Cóż, informacja o tym, że twórcom zależy, by nowy film nie był powtórką z rozrywki, to zdecydowanie dobra informacja.