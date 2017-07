"Piraci z Karaibów" i "Wonder Woman" w klubie 700 mln

W pierwszy weekend lipca w kinach na świecie sporo się wydarzyło.dołączyli do grona tegorocznych premier, których globalne wpływy osiągnęły 700 milionów dolarów. Zaśstracił prawie 75% wpływów w Chinach, mimo to jest tam już na granicy 200 milionów dolarów.Jednak numerem jeden naszego zestawienia została animacja. Po dwóch tygodniach wyświetlania w sześciu krajach, teraz film trafił do kolejnych 46, z czego w 44 został numerem jeden. W Estonii i na Łotwie ustanowił nowy rekord otwarcia wszech czasów. W Argentynie (4,4 mln dolarów), Brazylii (7,5 mln) i Wenezueli poprawił wyniki otwarcia animacji. Ogólnie w weekend zarobił, a łącznie poza granicami USA 116,9 mln. Najlepszym rynkiem była Wielka Brytania (14,7 mln). Niewiele gorzej wypadł Meksyk (13,5 mln) i Rosja (9,2 mln).na razie sprzedaje się lepiej od dwóch poprzednich części cyklu, ale gorzej od spin-offu.Na drugie miejsce spadło widowiskopo tym, jak jego weekendowe wpływy spadły o prawie 60%. W ten weekend zarobki wyniosły. Z tego prawie połowa pochodzi z Chin, gdzie obraz pozostał numerem jeden. Niestety zanotował tam potężny spadek aż o 75% i zarobił już tylko 30,6 mln dolarów.Piąta częśćzadebiutowała w tym tygodniu we Francji (5 mln dolarów w pięć dni) i Indiach (3,5 mln). Do najlepszych rynków należały też: Niemcy (3,6 mln) i Korea Południowa (3 mln dolarów).Na podium powrócili. Było to możliwe dzięki doskonałemu startowi w Japonii, gdzie w dwa dni widowisko zarobiło 9,2 mln dolarów. Jest to szóste najlepsze otwarcie produkcji Disneya w tym kraju. W wielu miejscach na świecie obraz sprzedawał się lepiej niż przed tygodniem. W Belgii wpływy wzrosły o 24%, w Szwajcarii i Austrii o 23%, a w Szwecji o 22%. Dzięki temu weekendowe zarobki wyniosły. Globalnie na konciejest już 708,7 mln dolarów. Daje to czwarte miejsce wśród najbardziej kasowych premier tego roku.Czwarta pozycja w naszym weekendowym zestawieniu należy do wyprodukowanego przez Jackiego Chana widowiska SF. Obraz zadebiutował w Chinach, gdzie w weekend zarobił, a od premiery 17,4 mln.Piątkę zamyka, która mimo obecności w kinach już od ponad miesiąca, wciąż nie zwalnia tempa. W Niemczech i we Francji obraz praktycznie utrzymał poziom sprzedaży biletów sprzed tygodnia. Ogólny spadek wyniósł tylko 36%, co dało wynik w wysokości. Globalnie jest piątą premierą tego roku, której wpływy osiągnęły 700 milionów dolarów (obecnie 708,4 mln).W weekend granicę 10 milionów dolarów przekroczyła jeszcze tylko. Jej zarobki wyniosły. Jedynie we Francji osiągnęły poziom miliona dolarów. W tym tygodniu stanie się 12. premierą roku, której zagraniczne wpływy przekroczą 300 milionów dolarów.