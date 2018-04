"Przedziwna planeta Ziemia" 3 kwietnia o 22:00 na National Geographic

Nie ma drugiego takiego miejsca we wszechświecie. Gorąca premiera –– 3 kwietnia o godzinie 22:00 na kanale National Geographic. Will Smith i światowej sławy astronauci w opowieści o najbardziej niezwykłym miejscu we wszechświecie. I choć wydawać by się mogło, że to jakaś odległa planeta – mowa o Ziemi.pokazuje historię i prawa rządzące naszą planetą nie tylko z ziemskiej perspektywy. Opowiadają o nich również ludzie, którzy jako jedyni mieli możliwość oglądania jej z kosmicznej perspektywy.Kanał National Geographic, uznany reżyser Darren Aronofsky ) i wyróżniona wieloma nagrodami producentka Jane Root ) połączyli swoje siły i stworzyli serię dokumentalną, która zmienia podejście do programów popularnonaukowych. Gospodarzem seriijest aktor Will Smith ), który w kolejnych odcinkach zabierze widzów w niezwykłą i pełną emocji podróż po całej Ziemi. W trakcie tej niezwykłej wędrówki dowiemy się o zagrożeniach dla środowiska naturalnego, poznamy cuda naszego świata i zrozumiemy, że to jedyne w swoim rodzaju miejsce w całym wszechświecie.– 3 kwietnia na kanale National Geographic.to niesamowita opowieść, która w niecodzienny sposób wyjaśnia skąd wzięło się życie na Ziemi. Tę pasjonującą historię opowiadają między innymi astronauci – którzy jako jedyni opuścili naszą planetę. Twórcy liczącej 10 odcinków serii wyprodukowanej przez wytwórnie Nutopia i Protozoa Pictures odwiedzili z kamerą nieznane powszechnie zakątki świata. Zdjęcia kręcone były w 45 krajach, na sześciu kontynentach, ale i poza Ziemią - twórcy wykorzystali również materiały filmowe zarejestrowane na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.pokaże widzom nieznane oblicze naszej planety, która jest tylko małym punktem w bezkresie wszechświata. W kolejnych odcinkach dowiemy się, jaki ciąg zdarzeń sprawił, że tylko tu pojawiło się życie, które rozwija się do dziś.