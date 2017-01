"Scalebound" skasowane. Co się stało?

Jeden z ciekawszych tytułów zmierzających na Xboksa One, przygotowywane przez Platinum Games, zostało niespodziewanie skasowane. Najpierw ze strony Xbox.com zniknęła karta gry, potem pojawił się komunikat Microsoft Studios, a teraz z sieci znikają zwiastuny i gameplaye z tej gry.Serwis Polygon zapytał Microsoft o powód tej decyzji, jednak jedyne co usłyszeli to, żeJedna z teorii krążących w internecie mówi o tym, że wciąż przekładano premierę, bo twórcy nie byli w stanie ukończyć tytułu - a jakby nie patrzeć mieli na to trochę czasu, w końcuzapowiedziano na E3 2014. Jeszcze po zeszłorocznym gamescomie byliśmy przekonani, żepojawi się jesienią 2016, jednak w ostatniej chwili gra została przesunięta na 2017. Możliwe też, że Microsoft, który przejechał się na słabiutkimnie chciał znów ryzykować i wolał wycofać się póki czas. A może po prostu gra była słaba? Dziennikarze, którzy widzieli ją na żywo byli w większości zachwyceni, jednak nie jest sztuką stworzyć jeden dopracowany, pokazowy poziom, tak aby zebrać dobre opinie z branży.Pozostaje pytanie kto posiada prawa do markii wszystkiego co zostało do tej pory stworzone. Jeśli jest to Microsoft (wydawca) to fani mogą na dobre pożegnać się z tłuczeniem wielkich smoków. Jeśli jednak jest to Platinum Games, to wciąż istnieje nadzieja, że tytuł kiedyś ujrzy światło dzienne. Na twitterze już trenduje hasztag, pod którym fani proszą Nintendo, aby uratowało, tak jak swego czasu uratowało