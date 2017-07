"Shazam" i "Wonder Woman 2" w kinach w 2020 roku?

Przed rozpoczynającym się już za chwilę Comic-Conem w San Diego Warner Bros. postanowiło podgrzać atmosferę. Studio właśnie ogłosiło daty premier dwóch komiksowych widowisk. Pierwszy trafi do kin na Walentynki 2020 roku. Drugi pojawi się w czerwcu tego samego roku.W ten sposób 2020 rok może być pierwszy, w którym Warner Bros. spełni swoje obietnice i wprowadzi do kin cztery widowiska spod znaku DC Comics. Przypomnijmy bowiem, że już dawno temu wytwórnia ogłosiła, że jedno komiksowe widowisko trafi do kin w kwietniu (datę tę przypisuje się), a drugie w lipcu (datę tę przypisuje się).Niestety Warner Bros. nowym datom nie przypisało żadnych tytułów, więc po sieci szaleją spekulacje na temat tego, co zobaczymy, a czego nie w 2020 roku.Umberto Gonzalez sugeruje, że jedną z dwóch nowych dat dostanie. Twierdzi on bowiem, że zdjęcia do widowiska, w których adwersarzem tytułowego bohatera zagra Dwayne Johnson , ruszą już w lutym przyszłego roku.Drugim może być. Według różnych doniesień projekt zostanie oficjalnie ogłoszony właśnie w San Diego. Obraz z całą pewnością jest obecnie priorytetem studia, gdyż wczoraj oficjalniestała się trzecim najbardziej kasowym filmem Warner Bros. na amerykańskim rynku (za dwoma Batmanami Nolana ).Jednak fani ekranizacji komiksów DC wiedzą, że w przygotowaniu jest cała masa innych tytułów, w tym(wszystkie one mają już reżyserów).