"Shazam!" ma już swoją Mary Marvel

Od listopada wiadomo, że znana z Grace Fulton będzie ponownie współpracować z Davidem F. Sandbergiem i wystąpi w jego filmie. Teraz ujawniono, w jaką postać wcieli się aktorka.Sama Fulton podzieliła się na Instagramie radością z faktu, że dołącza do uniwersum DC. Aktorka opublikowała zdjęcie, do którego zapozowała z kopią komiksu "Shazam!" (Nr 7 z 1973 roku).Tymczasem Sandberg zdradził, że Fulton wcieli się w Mary Batson, lepiej znaną jako Mary Marvel.Bohaterem filmu będzie chłopiec Billy Batson, który po wypowiedzeniu tytułowego magicznego słowa zmienia się w superbohatera obdarzonego mocami mitycznych postaci: wiedzą Salomona, siłą Herkulesa, wytrzymałością Atlasa, potęgą Zeusa i szybkością Merkurego.Mary jest siostrą Billy'ego i po wypowiedzeniu magicznego słowa włada podobnymi mocami, co on.Premiera w kwietniu 2019.