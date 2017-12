"Star Trek" Quentina Tarantino w rękach scenarzysty "Zjawy"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Quentin Tarantino ma pomysł naz kategorią R. Pomysł jest tak dobry, że Paramount Pictures zdecydowało się rozpocząć prace nad filmem. Jednak to nie Tarantino przygotuje fabułę widowiska. To zadanie przypadło Markowi L. Smithowi , scenarzyście Smith był członkiem grupy scenarzystów, z którymi Tarantino spotykał się na początku miesiąca. W jej skład wchodzili też: Lindsey Beer Megan Amram . Od samego początku był faworytem do zdobycia posady. Kontrakt podpisał w czwartek. Tarantino , który jest wielkim fanem pierwszego serialowego, sam chce wyreżyserować kinowe widowisko. Będzie też – razem z J.J. Abramsem – producentem całości.Ponieważ jednak Tarantino szykuje na 2019 roku film o Los Angeles w czasach morderstw "Rodziny" Charlesa Mansona,z całą pewnością nie trafi do kin w najbliższym czasie.