"Starsky i Hutch" powrócą dzięki twórcy "Strażników Galaktyki"

Stęskniliście się za Starskym i Hutchem? Jeśli tak, to wiedzcie, że serial na podstawie ich przygód przygotowuje sam James Gunn , reżyser. Autor ostrzegł jednak na Twitterze: "Uważajcie, co czytacie, nie wszystkie informacje są w tym przypadku prawdziwe".Co miał na myśli? Najwyraźniej artykuł The Hollywood Reporter, który poinformował o całej sprawie - według dziennikarzy serwisu Gunn będzie współscenarzystą serialu oraz jego producentem wykonawczym razem z Nealem Moritzem . Nie wiadomo, czy jest to prawda, wiadomo natomiast, że twórca jest związany z serialem i w tej, czy w innej roli będzie odpowiadał za jego ostateczny kształt.Chociaż będzie to oczywiście nowa wersja klasycznego serialu kryminalnego z lat 70, nie wiadomo, czy twórcy osadzą akcję w tamtych czasach, czy może postanowią ją uwspółcześnić. Ostatni raz kultową parę detektywów widzieliśmy w 2004 roku w filmie kinowym, wyreżyserowanym przez Todda Phillipsa . Zagrali ich wówczas Ben Stiller