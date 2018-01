"Strażnicy Galaktyki vol. 3" w kinach w 2020 roku

W weekend James Gunn odpowiadał na pytania fanów. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, kiedytrafią do kin. Będzie to w 2020 roku.Reżyser nie powiedział jednak, kiedy dokładnie. Disney ma dla widowisk Marvela zarezerwowane trzy daty. Są to: 1 maja, 7 sierpnia i 6 listopada.Trzeba jednak pamiętać, że na 2020 rok 20th Century Fox ma zarezerwowane trzy daty dla swoich ekranizacji komiksów Marvela. Są to: 13 marca, 26 czerwca i 2 października.W 2020 roku Fox powinien już należeć do Disneya. Wydaje się więc mało prawdopodobne, żeby studio wprowadziło do kin aż sześć widowisk Marvela. Które daty studio zachowa? Tego na razie nie wiadomo. James Gunn obiecał, że włączenie 20th Century Fox do Disneya nie wpłynie na jego scenariusz. Zaprzeczył też, jakoby w widowisku mogło się znaleźć miejsce dla mutantów. Dodał też, że jest bardziej fanem komiksów Dana Abnetta i Andy'ego Lanninga niż rzeczy, które wydał Marvel po premierze pierwszychZaprzeczył też, jakoby postać, która zginęła w części drugiej, mogła powrócić.- jednoznacznie zadeklarował Gunn