"Zemsta jest słodka" i "Zawód: Artysta?" – filmowa majówka w Krakowie

Vendetta na srebrnym ekranie? A może portrety Johna Coltrane'a, jazzmana i André Leona Talley'a, kolorowego ptaka świata mody? To tylko niektóre z nowości 11. Festiwalu Off Camera – wyjaśnia Grzegorz Stępniak, programer. W programie Festiwalu pojawią się również filmy prezentowane w ramach sekcji. Skłaniają do rewizji utartych poglądów na temat artystów. Pokazują blaski i cienie oraz liczne pułapki zawodu, który niezmiennie intryguje i ciekawi nie tylko filmowców...w reżyserii Alexandrosa Avranasa [sekcja:"Zemsta jest słodka"] to nie tylko komentarz do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Grecji, ale rodzaj przypowieści o winie, zemście i odkupieniu. Reżyser z perwersyjną przyjemnością przygląda się ułudzie dostatniego, uporządkowanego życia bohaterów, niwecząc ich plany. Zaburza przy tym relacje między postaciami, żongluje oczekiwaniami widzów i gatunkowymi wyznacznikami thrillera. Nie będziecie się nudzić.Z kolei Marialy Rivas w swoim filmie[sekcja:"Zemsta jest słodka"], zabiera widzów do Chile. Tworzy mroczną, choć jednocześnie baśniową opowieść o nietypowym dzieciństwie. Wsłuchując się we wewnętrzny głos dziewczynki, uwidacznia, że czasem zemsta bywa jednym słusznym wyjściem z opresji.- to zdanie otwiera Johna Scheinfelda [sekcja: Zawód: Artysta?]. To opowieść o człowieku, którego muzyka wciąż przekracza granice i wywiera wpływ na ludzi na całym świecie. Zapis doświadczeń i wyzwań, które ukształtowały życie artysty i zdecydowały o jego rewolucyjnym brzmieniu daje do myślenia i na długo pozostaje w pamięci.André Leon Talley, wieloletni redaktor i współtwórca Vogue'a od dziesięcioleci znajduje się w centrum świata high fashion. Jest bohaterem kolejnego z festiwalowych filmów. W Kate Novack pyta, co sprawiło, że dotarł tak daleko i zajmuje miejsca w pierwszych rzędach na pokazach największych domów mody na świecie? Na ile można być arystokratą, nie pochodząc z arystokratycznej rodziny? Odpowiedzi szukają m.in. Anna Wintour, Marc Jacobs, Tom Ford, Valentino czy Manolo Blahnik.Sekcje "Zemsta jest słodka" i "Zawód: Artysta?", podobnie jak "Nasto dramy" i "Working Class Hero" to nowości podczas 11. Off Camera. Święto kina niezależnego już 27 kwietnia zaczyna się w Krakowie. Do zobaczenia.Więcej informacji o programie można znaleźć na www.offcamera.pl