"Zombieland 2" na 10-lecie oryginału?

Od dziewięciu lat na stronach Filmwebu co jakiś czas pojawia się informacja na temat możliwości realizacji. Teraz, przy okazji premierytemat znów powrócił. Podczas promocji komiksowego widowiska scenarzyści Rhett Reese Paul Wernick zasugerowali, że czas oczekiwań dobiega końca.Ich zdaniemmoże trafić do kin na 10. rocznicę premiery. Twierdzą, że film kręcony będzie na początku przyszłego roku i w kinach pojawi się jesienią. Co więcej, obiecują, że w kontynuacji zobaczymy gwiazdy oryginału. Za kamerą produkcji miałby stanąć Ruben Fleischer , który będzie już po premierze komiksowego widowiskaopowiadał o garstce szczęśliwców, którym udało się przetrwać jako ludzie w świecie opanowanym przez zombie. Czasem jednak wcale nie czują się jak farciarze, a bycie zombie jest o wiele bardziej kuszące niż kolejna minuta spędzona we wspólnym towarzystwie.Film kosztował niecałe 24 mln dolarów i zarobił w Stanach ponad 75 milionów. Zyskał też tam status obrazu kultowego. Reszta świata nie byłarównie zachwycona. Wpływy poza Stanami Zjednoczonymi wyniosły zaledwie 26,8 mln dolarów.