Świat nie zawarł przymierza z "Obcym". "Dangal" numerem jeden

Osoby zainteresowane światowym box office'em muszą w ostatnich tygodniach przecierać oczy ze zdumienia. To nie tak miały wyglądać zestawienia najbardziej kasowych tytułów. W tym tygodniu światowe rynki powinien był zdominować. W końcu trafił do kolejnych trzydziestu kilku krajów. A tymczasem pokonał go film, który pokazywany jest tylko w jednym państwie. Chodzi jednak o Chiny, a wspomnianym tytułem jest bollywoodzkie widowisko. Obraz w ostatnich trzech dniach sprzedał się tam lepiej niż przed tygodniem i zgarnął. Dzięki temu przed końcem tego tygodniastanie się najbardziej kasowym indyjskim filmem wszech czasów, bijąc świeży rekord(który jednak w Chinach nie był dotąd pokazywany).Numerem dwa w naszym zestawieniu są, którzy trafili już praktycznie do wszystkich krajów świata, ale mimo to wciąż sprzedają się znakomicie. W ten weekend wpływy powiększyły się o kolejne. Najlepszym rynkiem wciąż są Chiny, skąd pochodzi 7,8 mln dolarów. Za to w Japonii widowisko przestało się już liczyć. Choć miało premierę dopiero tydzień temu, to już spadło na czwartą pozycję (numerem jeden pozostaje niezmiennie).Dopiero na trzecim miejscu znalazł się. Jego weekendowe wpływy wyniosły ok.(łącznie z premierami środowymi i czwartkowymi 30,3 mln). Jedynym pocieszeniem dla 20th Century Fox może być fakt, że w 30 nowych krajach widowisko Ridleya Scotta było numerem jeden, a w sześciu innych utrzymało pozycję lidera wywalczoną przed tygodniem.W kolejnych 14 krajach zadebiutował, z czego w 12 był numerem jeden. Mimo to wyniki są identyczne do tych, jaki zanotował przed tygodniem –. Najlepszymi rynkami były: Wielka Brytania (3,3 mln), Francja (2,4 mln od premiery) i Brazylia (2,3 mln od premiery).Dzięki wejściu do kin w Chinach (numer 2 w lokalnym zestawieniu), na piątej pozycji znalazło się. Z Chin pochodzi 13 milionów dolarów, a w sumie w ten weekend obraz zarobiłKolejnym tytułem, który powrócił na naszą listę po dłuższej nieobecności, jest. Weekendowe wyniki wyniosły. Prawie połowa tej kwoty pochodzi z Korei Południowej, gdzie film wszedł właśnie do kin. W weekend zarobił tam 5,8 mln dolarów, a od środowej premiery 7,3 mln. Obraz zadebiutował także w Hiszpanii (1,2 mln dolarów) i Brazylii (niespełna 900 tys. w cztery dni).