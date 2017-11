7 osób walczy o posadę dyrektora PISF

Trwa konkurs na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Do dalszego etapu zakwalifikowało się siedem osób.W środę odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Do konkursu zgłosiło się 9 kandydatów. Komisja poinformowała, że Sławomir Bardski, Zbigniew Dowgiałło, Andrzej Jachimczyk, Izabela Kiszka-Hoflik, Włodzimierz Matuszewski, Radosław Śmigulski, Dariusz Zawiślak przeszli do dalszego etapu konkursu., czytamy w komunikacie po posiedzeniu.W składzie komisji konkursowej znaleźli się: Krzysztof Zanussi , Alicja Grawon-Jaksik, Jan Pawlicki , Krzysztof Turkowski, Mariusz Łukomski , Igor Ostrowski, Barbara Kwiatkowska-Przybyła, Włodzimierz Niderhaus Piotr Dumała i Michał Góras.