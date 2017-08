Andrzej Blumenfeld nie żyje

Nie żyje Andrzej Blumenfeld , aktor serialowy, teatralny, dubbingowy i filmowy. Zmarł w wieku 66 lat.Urodził się w Zabrzu. Karierę rozpoczął w 1974 roku, by kontynuować ją dopiero po ponad 10 latach. Związany był z Teatrem Narodowym, radiową Dwójką oraz Teatrem Dramatycznym w Warszawie. Pamiętamy go z ról wi wielu innych filmach, ale przede wszystkim z seriali -, czy ostatnioTo również smutna wiadomość dla fanów gier wideo. Stanowiły one bowiem sporą część z ponad dwustu ról dubbingowych. Blumenfeld podkładał głos w takich tytułach jak, seria(Sully),czyZostał odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużonego Kulturze Gloria Artis".